Polacy rekordzistami - pijemy najwięcej piwa w całej Europie

Jak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Instytutu Jagiellońskiego Polacy to prawdziwi rekordziści w skali Europy, jeśli idzie o spożycie piwa.

Już sam tytuł raportu - "Polska Zalana Piwem. Analiza modelu spożycia alkoholu w Polsce" - jest znaczący. Jako naród staliśmy się liderami jeśli chodzi o spożycie złocistego napoju i raczej nie jest to powód do domu. Konkretne liczby są bardzo dobitne. Przeciętnie każdy Polak w wieku powyżej 15 lat wypija 136 litrów w skali roku. Przekłada się to w sumie na 272 sztuki puszek o pojemności 0.5l. Przeliczając jeszcze inaczej, mamy do czynienia ze średnim spożyciem 5 kilogramów etanolu rocznie! I jeszcze - ponad połowa (54,6%) spożywanego alkoholu przez Polaków to właśnie piwo (dane za rok 2019).

Kto spożywa najwięcej piwa w Europie?

"Europa jest najbardziej zalkoholizowanym kontynentem na świecie, a Polska nie ustępuje w tej statystyce innym krajom" - komentuje dr Katarzyna Obłąkowska, socjolog i współautorka raportu. "Od 30 lat obserwujemy wzrost spożywania piwa w Polsce i ten fakt wygenerował wzrost ilości czystego alkoholu spożywanego per capita" - podkreśla.

Skąd wziął się ten "fenomen" piwa w Polsce? Warto zwrócić uwagę, że jeszcze kilkanaście lat temu alkoholem numer jeden w Polsce była wódka, jednak od dłuższego czasu, także dzięki potężnym kampaniom marketingowym, piwo pozostaje bezkonkurencyjne w tym względzie.

"Piwo jako produkt niezbędny nam do życia"

"Szczególnie przemysł piwny wkłada wiele wysiłku, aby tworzyć wokół spożycia alkoholu aurę atrakcyjności i rozrywki, ukrywając, zresztą bardzo skutecznie, wszelkie negatywne aspekty picia" - to z kolei komentarza dr Artura Bartoszewicza, ekonomisty ze Szkoły Głównej Handlowej, współtwórcy opracowania. "Wystarczy spojrzeć np. na długie pasma reklamowe towarzyszące wydarzeniom sportowym, które identyfikują piwo jako produkt niezbędny nam do życia" - podkreśla.

"W Polsce piwo można kupić w prawie każdym sklepie spożywczym oraz w specjalistycznych sklepach monopolowych. Piwo najczęściej eksponowane jest w jednym szeregu wraz z wodą i przekąskami Przed długimi weekendami oraz podczas wakacji, piwo niejako „wita nas” w każdym sklepie spożywczym" - czytamy w podsumowaniu raportu.

Jak dużo złocistego napoju spożywają Polacy?

"Polacy piją zdecydowanie za dużo piwa. Ze zdrowotnego i społecznego punktu widzenia przyzwolenie na prezentowanie piwa (alkoholowego, jak i bezalkoholowego) jako nieszkodliwej rozrywki, czy niezbędnego elementu zabawy, oglądania sportu i wspólnie spędzanego czasu wolnego kompromituje logikę polityki alkoholowej. Utożsamianie piwa z aktywnością spędzania wolnego czasu i sportową generuje pokolenie rozpitych Polek i Polaków, którzy nie wyobrażają sobie meczu sportowego, czy spotkania podczas majówki, grilla, przy ognisku, czy na ławce w parku bez tego trunku" - czytamy dalej.