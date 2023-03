Polacy pracujący w magazynie w Northamptonshire strajkują z powodu niskich płac

Pracownicy magazynu w Northamptonshire, wśród których jest 20 Polaków, zapowiedzieli tygodniowy protest w związku z niskimi płacami. Jak podaje jedna z naszych Czytelniczek zaangażowana w protest: „większość strajkujących to Polacy (80 proc.), jest też kilkoro Łotyszów i Litwinów, którzy mówią po polsku. Żaden Anglik nie jest zaangażowany w strajk”.

Pracownicy magazynu w Northamptonshire, wśród których większość to Polacy, strajkują w związku z nową umową płacową. Członkowie związku zawodowego United Road Transport Union (URTU) są zatrudnieni przez firmę spedycyjną i frachtową Yusen Logistics (UK) Ltd.







Polacy strajkują w Northamptonshire

Akcja strajkowa niezadowolonych z umowy płacowej pracowników ma potrwać tydzień, a zaczęła się 27 marca o godzinie 5:45. Rzecznik związku potwierdził, że dalsze protesty mogą odbyć się w kolejnych tygodniach, aż do znalezienia wyjścia z impasu, czyli „rozstrzygnięcia sporu”, który ma już wiele miesięcy. W strajk, nadzorowany przez URTU’s National Executive Committee, zaangażowało się 20 polskich pracowników (stanowią oni 80 proc. strajkujących), a także Litwini i Łotysze.

Długotrwały konflikt

Sam strajk jest tak naprawdę efektem długotrwałego konfliktu, który powstał na początku 2022 roku, kiedy to URTU zabiegało o formalne porozumienie z Yusen na terenie Grange Park 2 i miało ono dotyczyć negocjacji warunków zatrudnienia dla pracowników.

URTU twierdzi, że Yusen Logistics (UK) Ltd, bez ich zgody, wdrożył umowę płacową, w wyniku czego związek zawodowy uruchomił skargę zbiorową, która miała na celu poprawę struktury płac firmy. Niestety po serii rozmów nie udało się osiągnąć porozumienia. A na spotkaniu, które odbyło się z Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS), Yusen Logistics (UK) Ltd potwierdziło, że nie poprawi umowy płacowej na 2022 rok, podało URTU.

Żądanie podwyżki płac

Strajkujący pracownicy magazynu w Northamptonshire otrzymują obecnie wynagrodzenie w wysokości 10,27 funta za godzinę, i uważają, że w związku ze skutkami wysokiej inflacji i wzrostem kosztów utrzymania, jest ono niewystarczające. Ponadto umowa płacowa została wdrożona bez wcześniejszego uzgodnienia jej z pracownikami.

Co istotne - URTU uważa, że ​​Yusen Logistics „jest w stanie płacić pracownikom więcej” i „głęboko zasmucający” jest fakt, że nie udało się znaleźć rozwiązania tego sporu, a prośby pracowników nie spotykają się z właściwym odzewem ze strony firmy.

Zdjęcie ze strajku w Northamptonshire

Polka o strajku

W sprawie strajku wypowiedziała się dla „Polish Express” jedna z biorących w nim udział Polek, która poinformowała też o nim redakcję:

„Grupa około 20 Polaków podjęła akcje strajkowe z powodu niskich plac. Firma Yusen, pomimo tego, że nasze związki wystosowały pismo w sprawie tzw. recognition, wprowadziła 8% podwyżki bez zgody związków.

Firma odnotowuje astronomiczne zyski, a główny powód, dla którego nie chce podwyższyć płac, to strach przed kolejnymi magazynami, które mogłyby przystąpić do związków, a takowa podwyżka mogłaby być zachętą dla niezorganizowanych grup.

Firma zatrudnia Bułgarów, którzy mają tymczasowe pozwolenia na pracę i nie posiadają znajomości języka. Ci ludzie są wyzyskiwani przez tzw. pośrednika, z czego Yusen na pewno zdaje sobie sprawę. Mieszkają w tragicznych warunkach. Yusen współpracuje z takimi firmami jak Sony czy Weber.”

Jak podaje uczestniczka strajku: „Warto też wspomnieć, że Yusen również oczekuje, aby agencyjni pracownicy pracowali z 8-godzinną przerwą pomiędzy zmianami, co budzi tzw. safety concerns” (obawy związane z bezpieczeństwem pracowników).

Masowe strajki na Wyspach

Pracownicy wielu sektorów w Wielkiej Brytanii już od miesięcy wyrażają swoje niezadowolenie z wysokości swoich zarobków w kontekście rosnących cen i drastycznie wysokich kosztów utrzymania.

Największy dzień akcji protestacyjnej od czasu rozpoczęcia trwającej już parę miesięcy fali strajków miał miejsce, gdy kanclerz Jeremy Hunt ujawnił swój wiosenny budżet, 15 marca. Na ulice wyszli nauczyciele, młodsi lekarze, regionalni dziennikarze BBC, wykładowcy uniwersyteccy, urzędnicy państwowi i pracownicy londyńskiego metra.

Wcześniej w lutym miał miejsce największy dzień akcji protestacyjnej w Wielkiej Brytanii od ponad dekady, kiedy to nauczyciele, pracownicy uniwersytetów, maszyniści, urzędnicy państwowi, kierowcy autobusów i ochroniarze rozpoczęli strajk.

Więcej pracowników ogłosiło przyłączenie się do akcji protestacyjnej w najbliższych miesiącach, gdyż rząd twierdzi, że nie może zapewnić im podwyżek płac odpowiadających inflacji.

Wiadomo, że ponad 133 000 urzędników służby cywilnej rozpocznie strajk 28 kwietnia, poinformował czołowy związek zawodowy Public and Commercial Services Union (PCS).

