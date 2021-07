Polacy pracujący na Wyspach wysyłają coraz mniej pieniędzy do kraju

Z najnowszego bilansu płatniczego NBP wynika, że w I kwartale 2021 roku Polacy pracujący za granicą wysłali do kraju 3,8 mld zł. Najwięcej nasi rodacy przesyłają pieniędzy z Niemiec (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego), a z Wielkiej Brytanii coraz mniej.

Na sumę 3,8 mld zł składają się przekazy Polaków zatrudnionych za granicą sezonowo – w pierwszym kwartale tego roku przesłali oni do Polski 1,1 mld zł (co stanowi 29,3 proc. ogółu transferów). Z kolei Polacy długookresowi pracujący i mieszkający za granicą przesłali do kraju w tym czasie 2,7 mld zł (co stanowi 70,7 proc. ogółu transferów). W porównaniu do ubiegłego roku „łączna wielkość przekazanych środków była wyższa (ok. 0,1 mld zł)” – podało NBP.

Polacy z UK wysyłają coraz mniej pieniędzy do kraju

Krajem, z którego Polacy przesłali w I kwartale 2021 roku do kraju najwięcej pieniędzy (1,3 mld zł), były Niemcy. Drugie miejsce pod tym względem zajęła Wielka Brytania – mieszkający na Wyspach Polacy przesłali do kraju 0,4 mld zł i w tym przypadku zarejestrowano spadek środków przekazywanych do Polski. Ze względu na ilość polskich emigrantów w Niemczech i w Wielkiej Brytanii – przekazy z tych krajów stanowiły 45 proc. wszystkich transferów.

Zarobki Polaków za granicą

Oprócz informacji dotyczących przekazów pieniężnych NBP podało także, ile w I kwartale tego roku wyniosły zarobki Polaków pracujących sezonowo za granicą, a także obcokrajowców pracujących krótkoterminowo w Polsce. W tym pierwszym przypadku, nasi rodacy zarobili 2,6 mld zł, co stanowi 13,5-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z kolei wynagrodzenia obcokrajowców pracujących sezonowo w naszym kraju w I kwartale 2021 roku wyniosły 7,1 mld zł.

Jak podało NBP w raporcie: "W odniesieniu do I kwartału 2020 r. oznacza to wzrost wartości dochodów cudzoziemców o 27,5 proc. Wyższa wartość wynagrodzeń (o 1,5 mld zł) wiązała się, przede wszystkim, z większą liczbą pracowników z Ukrainy”.