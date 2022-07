Polacy popierają pomysły na skrócenie tygodnia pracy, jak wynika z sondażu

Polacy popierają skrócenie tygodnia pracy, a ponad jedna czwarta naszych rodaków jest za pomysłem ograniczenia go jedynie do 4 dni. Czy w Polsce ruszą programy pilotażowe skracające czas przeznaczony na pracę? Do tego jeszcze daleka droga!

Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu w polskim dyskursie publicznym pojawiła się propozycja skrócenia tygodnia pracy. Lider opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, chciałby przeprowadzić pilotażowy program czterotygodniowego tygodnia pracy. "Uważam, że w Polsce powinniśmy i to będzie moja propozycja, jeśli wygramy wybory - przepraszam: kiedy wygramy wybory - żeby rozpocząć jak najszybciej program skróconego tygodnia pracy. Do wyborów będziemy mieli przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na czterodniowy tydzień pracy" - komentował Tusk podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami Szczecina. Jego zdaniem dynamiczne zmiany rynku pracy, w tym postępująca automatyzacja, niejako wymusza taką decyzję. Na całym świecie, w Europie, władza decyduje się na realizację podobnych programów, więc Polska również powinna iść tym śladem.

Warto w tym miejscu dodać, że taką propozycję od lat mają na swoich sztandarach politycy partii Razem. Jeszcze w 2018 roku postulowali oni wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy. "Uważamy, że należy stopniowo obniżyć czas pracy do 35 godzin w tygodniu, a to, czy ludzie to sobie zorganizują w swoim zakładzie pracy tak, że będą mieli jeden dzień wolny, czy zorganizują to tak, że będą pracowali o godzinę krócej" - komentował niedawno na antenie Polskiego Radia 24 Adrian Zandberg, lider Razem.

W czerwcu 2022 roku, na konwencji partii zapowiedziano, że projekt ustawy w tej sprawie zostanie przedstawiony w Sejmie jeszcze przed wakacjami.

Polacy są zdania, że tydzień pracy trzeba skrócić

Jakie zdanie na ten temat mają Polacy mieszkający w Polsce? Badania w tej kwestii zostały przeprowadzone przez SW Research dla "Rzeczpospolitej". Jakie były jego wyniki? Prawie połowa Polaków popiera pomysły skrócenia tygodniowego czasu pracy. Dokładnie 46,6 proc. ankietowanych odpowiedziało "tak" na pytanie "czy popiera Pani/Pan pomysły polityków, dotyczące skrócenia czasu pracy?". 27,6 proc. przychyla się do propozycji Tuska i PO (skrócenia tygodnia pracy do 32 godzin), a 19 proc. popiera pomysł Zandberga i Razem (35-godzinny tydzień pracy). 26,2 proc. uważa, że powinno zostawić się 40-godzinny tydzień pracy, a 27,2 proc. - nie ma zdania na ten temat.

"Propozycję Platformy Obywatelskiej za atrakcyjną uważa głównie co trzecia osoba między 25 a 34 rokiem życia i 35 proc. respondentów o dochodach netto mieszczących się w granicach 3001-5000 zł" - komentował na łamach "Rz." Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research

Da się pracować krócej, ale efektywniej?

"Z uwagi na klasę wielkości miejscowości, propozycję największej partii opozycyjnej popierają najczęściej osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (32%). Najniższym poziomem aprobaty dla projektu PO wyróżniają się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 16 proc., które preferują pozostanie przy obecnych ramach czasu pracy (35%)" - dodawał Zimolzak.

Dodajmy, że w Wielkiej Brytanii na początku czerwca 2022 roku ruszył jeden z największych pilotażowych programów skracania. W programie Six Month, zorganizowanym przez 4 Day Week Global we współpracy z think-tankiem Autonomy, 4 Day Week Campaigh oraz badaczami z Cambridge University, Oxford University i Boston College bierze udział ponad 3300 pracowników w 70 brytyjskich firmach, od lokalnych sklepów z frytkami po duże firmy marketingowe i finansowe.



