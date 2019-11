Polacy opuszczają Wielką Brytanię. W ciągu jednego roku liczba naszych rodaków spadła na Wyspach o 100 000

Z szacunków GUS wynika, że liczba polskich imigrantów mieszkających na Wyspach zmniejszyła się o 100 000 w ciągu roku z 2017 do 2018. Wzrasta natomiast liczba Polaków w Niemczech, Holandii i Irlandii.

Zgodnie z danymi GUS coraz więcej Polaków skuszonych zachwalaną przez rząd sytuacją na rodzimym rynku pracy wraca do kraju z emigracji lub... udaje się do Niemiec. Wielka Brytania znacznie straciła na atrakcyjności i w ciągu roku liczba naszych rodaków na Wyspach spadła o prawie 100 tys.

GUS twierdzi, że na wyjazd Polaków z Wielkiej Brytanii największy wpływ miał Brexit. Część naszych rodaków udała się na dalszą emigrację do Niemiec, gdzie najbardziej wzrosła ich liczba, oraz do Irlandii i Holandii.

Ponadto z danych urzędu wynika, że między rokiem 2017 a 2018 zmalała liczba polskich imigrantów na świecie i w Unii Europejskiej. Podczas gdy we wspomnianych latach spadła liczba naszych rodaków w Wielkiej Brytanii z 793 tys. (w 2017 roku) do 695 tys. (w 2018 roku), ich liczba wzrosła w Austrii (z 40 tys. do 41 tys.), Czechach (z 9 tys. do 10 tys.), Danii (z 33 tys. do 34 tys.), Holandii (ze 120 tys. do 123 tys.), Irlandii (ze 112 tys. do 113 tys.), Niemczech (ze 703 tys. do 706 tys.), Szwecji (z 50 tys. do 51 tys.) czy Norwegii (z 85 tys. do 85 tys.).

Z danych GUS wynika, że jeszcze przed dekadą najchętniej na emigrację udawały się osoby w wieku od 20 do 29 lat, a w roku 2018 były to głownie osoby powyżej 30. roku życia. Urząd podkreśla jednak, że statystyki te nie są „twardymi danymi”, a jedynie ukazują, jakie są preferencje emigracyjne Polaków.

GUS twierdzi, że trudno jest uchwycić emigrację Polaków statystycznie ze względu na różne sposoby ewidencjonowania imigrantów w różnych krajach, a także fakt, że wiele osób nie zgłasza swojego wyjazdu na stałe lub na dłuższy czas polskim władzom.

