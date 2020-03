Polacy odkryli pierwszy własny lek zalecony w przypadku koronawirusowego zapalenia płuc!

Fot. Twitter, Wikimedia Commons

Wydano pozytywną opinię, dotyczącą pozwolenia na dopuszczenie do obrotu polskiego produktu zawierającego chlorochinę (Chloroquini phosphas). Lek o nazwie Arechin może być stosowany u pacjentów zdiagnozowanych pod kątem wirusowego zapalenia płuc - w tym zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Lek o nazwie Arechin jest pierwszym lekiem w Polsce ze wskazaniem do stosowania w przypadku COVID-19 (choroby układu oddechowego wywoływanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2). Produkt otrzymał pozytywną opinię i został wpisany do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lek ten zawiera chlorochinę (Chloroquini phosphas) i może być podawany pacjentom, u których zdiagnozowano wirusowe zapalenie płuc o przebiegu od lekkiego do ciężkiego. Nowy lek będzie dostępny dla pacjentów, którzy wymagają leczenia szpitalnego.

Ważne: Koronawirus - Zakaz MASOWYCH ZGRODZMADZEŃ z powodu znaczącego wzrostu liczby zachorowań - nowe przepisy mają wejść w życie od przyszłego tygodnia

Jak podają polskie media, jak dotąd Arechin był stosowany w leczeniu malarii i reumatoidalnego zapalenia stawów. Jednak po przeprowadzaniu analizy danych z dotychczasowych badań klinicznych, wskazania terapeutyczne dotyczące polskiego leku zostały rozszerzone i w oficjalnej ulotce czytamy: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”.

Producent leku, polska firma Adamed Pharma, poinformowała, że zabezpieczy zapas produktu dla polskich pacjentów, zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Zdrowia i Agencji Rezerw Materiałowych.

Polecane: Koronawirus - Czy jesteś w grupie ryzyka? Zobacz, kto jest najbardziej narażony podczas obecnej pandemii

Czy polski lek ten okaże się przełomowy w leczeniu COVID-19, choroby układu oddechowego wywoływanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2, tego jeszcze nie wiemy. Pewne jest jednak, że jako lek wspomagający, Arechin przyczyni się do leczenia ofiar obecnej pandemii.