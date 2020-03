„Polacy oddali życie za nasz kraj. Dlaczego mieliby tu nie pracować?” - Wzruszające słowa Brytyjczyka, który dobrze zna historię

Fot. Facebook

Rzadko zdarza się, żeby Brytyjczycy na tyle dobrze znali historię, by byli w stanie powiedzieć, jaki wkład Polacy mieli w walce z Niemcami podczas II wojny światowej. A tym bardziej, jaki wkład mieli oni w obronę Wielkiej Brytanii przed atakiem nazistów i jak zostali potraktowani po wojnie przez rząd brytyjski. Tymczasem jeden z Brytyjczyków, przypadkiem zapytany na ulicy o przedstawicieli naszej nacji żyjących w UK, odniósł się do historii, żeby uzasadnić, dlaczego Polacy powinni zachować prawo do pracy w Wielkiej Brytanii.

Jeśli chodzi o Polaków, o czym często się zapomina, to oni byli prawdziwymi bohaterami w wojnie z Niemcami. Oddali życie za nasz kraj. Nikt o nich nie pamięta. Nie brali udziału w paradzie zwycięzców - powiedział Brytyjczyk w jednym z nagrań, które pojawiło się w internecie. A zaraz później dodał: - Oddali swoje życia. Dlaczego mieliby tu nie pracować? Odkąd tu pracuję, to to są całkiem dobrze wykształceni ludzie, bardzo dobrze wykształceni ludzie i oni świetnie pracują. Dlatego nie mam z nimi żadnego problemu.

Nagranie z Brytyjczykiem podbija sieć, a Polacy chwalą mężczyznę za rozpowszechnianie prawdy historycznej. „Dobrze chociaż na tym świecie garstka głosi prawdę. Szacunek dla Pana” - czytamy w jednym z komentarzy na Facebooku. „Mało jest takich Anglików którzy potrafią docenić inne nacje...” - dodała z kolei jedna z internautek.

