Polacy nakręcili filmik ze swojego powrotu do Polski z UK SAMOLOTEM w czasie kryzysu [wideo]

Polska para zdecydowała się na powrót do kraju z Wielkiej Brytanii w najtrudniejszym czasie, w którym loty do Polski zostały zawieszone i wprowadzono kontrole na granicach. Polacy pokazali jednak tańszy i szybszy sposób na powrót niż długa i kosztowna podróż busem.

Autor vloga – Mariusz Gajdzik PL – wraz z dziewczyną postanowili nakręcić filmik ze swojego powrotu do Polski z Wielkiej Brytanii w czasie pandemii. Stanowi on źródło przydatnych informacji dla innych naszych rodaków, którzy mają podobne plany.

Z Wysp wyruszyli samolotem z lotniska Heathrow, gdzie rzuciły im się w oczy pustki, jednak zgodnie przyznali, że brak tłumów był bardzo komfortowy :„ Nigdy nie widziałem Heathrow czy innego lotniska tak pustego (…) Myślę, że fajnie by było tak w ogóle podróżować w przyszłości” - stwierdził autor nagrania, ale niebawem dodał: „Strasznie surrealistyczny ten nasz powrót do Polski, strasznie dziwny”.

Jak wyglądała sama odprawa na lotnisku? „Całkiem sprawnie. Musieliśmy tylko pokazać bilet na busa. Z tego, co słyszeliśmy, pani obok przy stanowisku mówiła, że ludzie mają problemy, gdy ludzie takiego biletu na pociąg czy na busa nie mają, ale na szczęście my zarezerwowaliśmy to wcześniej” – powiedziała partnerka vlogera.

Warunki panujące w samolocie były podobne, jednak zaskakujące było to, że pasażerom nie sprawdzano temperatury.

- W samolocie jest z 20 osób, więc jest naprawdę przyjemnie. Jak na razie nie mieliśmy też żadnego testu temperatury czy czegoś takiego – podał vloger.

Kolejnym etapem podróży było lądowanie w Berlinie. Po tym, jak Polakom udało się dolecieć do Niemiec, poinformowali:

- Przepuścili nas przez granicę, tylko zapytali, dokłąd jedziemy. (…) Naprawdę nie było żadnego problemu. Nie mieliśmy żadnego badania ani nic zrobionego.

Temperatura ciała autorów nagrania została jednak sprawdzona w autokarze przy wjeździe do Polski i tam też musieli wypełnić dokumenty dotyczące kwarantanny.

W podsumowaniu autor vloga podał kilka rad praktycznych:

- Jeśli szukacie opcji na powrót do Polski z UK czy z innego kraju. Nie chcecie płacić 300 funtów za przejazd busem, to na pewno możecie lecieć do Niemiec i na pewno miejcie wtedy zarezerwowany autobus do Polski i wtedy nie będziecie mieli żadnego problemu. Polecam tę opcję.