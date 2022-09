Polacy mogą głosować w wyborach lokalnych UK, a Brytyjczycy - w Polsce

Polski rząd zatwierdził proponowaną poprawkę do ordynacji wyborczej, dzięki której obywatele UK mieszkającym w Polsce zachowają prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych. W praktyce, oznacza to, że Brytyjczycy będą mieli takie same prawa, jakie mieli przed Brexitem.

W miniony wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, w ramach którego obecne przepisy są dostosowanego do umowy między Polską a Wielką Brytanią podpisanej jeszcze w 2020 roku. Konkretnie, chodzi o udział w niektórych wyborach przez obywateli jednego państwa, zamieszkujących na terytorium drugiego państwa. Jak czytamy na oficjalnych stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obywatele Polski zachowają prawa wyborcze w wyborach samorządowych, analogiczne do tych, które posiadali do momentu wystąpienia UK z Unii Europejskiej, co jak pamiętamy nastąpiło 31 stycznia 2020 roku.

Natomiast posiadacze paszportów brytyjskich którzy legalnie zamieszkują w Polsce, utrzymają, na podstawie ustawy, czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin. Dotyczy to także czynnego prawa wyborczego w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jakie posiadali oni do momentu Brexitu, jak czytamy na portalu KPRM.

Ważna decyzja polskiego rządu

Dodajmy w tym miejscu, iż podobnie jak przed Brexitem, obywatele Wielkiej Brytanii nadal nie będą mogli głosować w polskich wyborach parlamentarnych lub prezydenckich. Rzecz jasna, o ile posiadają polski paszport, to będą mogli wrzucić swój głos do urny. Siłą rzeczy nie posiadają także uprawnień do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jako że Wielka Brytania nie jest już członkiem UE.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż umowa o wzajemności z 2020 roku zobowiązuje Wielką Brytanię do przyznania również prawa głosu w wyborach lokalnych Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Podobne regulacje łączą UK z Hiszpanią, Portugalią i Luksemburgiem.

Zatwierdzono poprawkę do ordynacji wyborczej umożliwiającą Brytyjczykom głosowanie w PL

Jak podaje portal "Notes from Poland" szacuje się, że w Polsce mieszka około 6500 obywateli Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy ci przed końcem 2020 roku korzystali z uproszczonej procedury umożliwiającej im pozostanie po Brexicie w naszej ojczyźnie. Jako obywatele państw trzecich, nowo przybyli imigranci z UK mogą przebywać bez wizy tylko przez 90 dni w okresie 180 dni w Polsce.

