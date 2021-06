Polacy mieszkający w UK dzielnie udowadniają, że „ich naród jest najlepszy na świecie”? Kontrowersyjne pytanie rozgrzało internautów

Fot. Getty

W mediach społecznościowych ukazał się kontrowersyjny wpis dotyczący Polaków, którzy, mieszkając na stałe w Wielkiej Brytanii, udowadniają, że „ich naród jest najlepszy na świecie”. Post rozgrzał internautów do czerwoności.

Czy jest w tym coś dziwnego, że Polacy mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii lub gdzieś indziej na emigracji, próbują wszystkim udowodnić, że ich naród jest najlepszy na świecie? Objawia się to nieraz noszeniem zabarwionych ideologicznie, patriotycznych koszulek, nawiązujących do „dumnej historii Polski” oraz „wyjątkowej tradycji”, a także, nierzadko, pogardliwym odnoszeniem się do innych nacji zamieszkujących kraj ich emigracji (choćby nazywaniem osób pochodzących z Indii, Pakistanu, Bangladeszu lub krajów arabskich - „ciapatymi”). Zobaczcie, co na ten temat sądzą inni internauci.

Polacy najlepszym narodem na świecie?

To jak jest z tymi Polakami na emigracji? Czy Polonia w UK naprawdę sądzi, że Polacy to najlepszy naród na świecie? Zobaczcie kilka argumentów w dyskusji na ten temat, które pojawiły się w mediach społecznościowych.

„Tak zawsze Orzeł na zdjęciu profilowym i walka z każdym, kto powie złe słowo na Ojczyznę. Ale funty czy euro nie śmierdzą”.

„Najlepsi to jesteśmy jedynie w złośliwych komentarzach...niestety”.

„Tylko świnia opluwa swój kraj, rodzinę, tradycję i historię, a zarabia się gdzie kto chce, skoro w Polsce podatki bandyckie”.

„Osobiście nie znam nikogo, kto uważa, że Polacy są najlepsi na świecie, ani wśród Polaków, ani cudzoziemców. Bycie patriotą, nie oznacza wynoszenia się nad innych, ale przywiązanie do wartości kulturowych, religijnych, a także szacunek dla wartości innych narodów”.

„A nie jesteśmy najlepsi? Oczywiście, że jesteśmy, a zarobki w funtach nic do tego nie mają”.

