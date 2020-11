Polacy mają kłopot z wyrobieniem NIN-u w czasie pandemii. Jak wygląda obecnie procedura?

Wyrobienie NIN-u w czasie pandemii jest trudne – twierdzą Polacy starający się o National Insurance Number, odpowiednik polskiego NIP-u. Na stronie rządowej natomiast widnieje informacja o tym, że ze względu na pandemię przy aplikowaniu o NIN nie jest wymagana wizyta w Job Centre.

Polacy, którzy podjęli pracę na Wyspach, muszą wyrobić NIN, z czym zawsze była związana wizyta w Job Centre. W czasie pandemii spełnienie tego warunku nie jest jednak możliwe, dlatego na stronie rządowej poinformowano, że „w chwili obecnej rozmowa bezpośrednia nie jest konieczna ze względu na sytuację związaną z Covid-19”.

Wyrobienie NIN w czasie pandemii

Z informacji na stronie rządowej wynika, że wyrobienie NIN-u w czasie pandemii jest możliwe w Anglii, Walii i Szkocji, za wyjątkie Irlandii Północnej (ze względu na pandemię). Zgodnie z podaną procedurą, należy zadzwonić pod numer 0800 141 2075 lub napisać wiadomość tekstową na nr 0800 141 2438 pytając o formularz aplikacyjny. Następnie formularz należy zwrócić wraz z dowodem tożsamości oraz dowodem na to, że mamy prawo rozpocząć na Wyspach legalną pracę lub studia (o tym, jakie dokumenty wysłać, zostaniemy poinformowani przez urząd).

Na stronie rządowej widnieje informacja, że osoby, które są w UK legalnie, "mogą zacząć pracę bez NIN" i mogą również ubiegać się o zasiłki lub pożyczkę studencką ("You can start work without a National Insurance number if you can prove you can work in the UK. You can also still apply for benefits or a student loan").

Polacy mają problem z aplikowaniem o NIN

Jak jednak aplikowanie o NIN w czasie pandemii wygląda w praktyce, mówią Polacy m.in. na grupach na Facebooku. Część z nich podkreśla, że już od paru miesięcy czeka na wznowienie wydawania NIN. Inni z kolei zwracają uwagę na to, że pracodawca powinien wydać tymczasowy NIN z powodu pandemii, co znacznie ułatwia sytuację i co zasugerowano także na stronie rządowej.