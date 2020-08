Polacy, którzy nie są zadowoleni z przeprowadzki do Polski, zastanawiają się, kiedy najlepiej wrócić do UK

Wielu Polaków, którzy zdecydowali się na powrót do Polski, po pewnym czasie stwierdza, że nie była to dobra decyzja i ponownie wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Ze względu na koniec okresu przejściowego 31 grudnia 2020 i wejście w życie od 1 stycznia 2021 roku nowego systemu imigracyjnego, termin przyjazdu do UK nie jest bez znaczenia.

Na jednej z grup powrotowych na FB podjęto temat powrotu do Wielkiej Brytanii po nieudanej przeprowadzce do Polski. Pytanie, które tam się pojawiło, dotyczy terminu, jaki lepiej wybrać na przyjazd do Wielkiej Brytanii.

Kiedy lepiej wrócić do UK?

Jeśli zdecydowaliśmy, że życie w Polsce nam nie odpowiada i próba powrotu do ojczyzny okazała się niepowodzeniem, ponowny przyjazd na Wyspy lepiej zaplanować jeszcze w tym roku, gdyż od 2021 roku zaczną już obowiązywać nowe zasady imigracyjne, a swobodny przepływ osób przejdzie już do historii.

Wprowadzenie większych ograniczeń dla imigrantów z UE przyjeżdżających od nowego roku na Wyspy nie będzie dotyczyło tych, którym udało wyrobić się settled lub pre-settled status, jednak dopóki nie wyjadą z UK na 5 lat.

Zgodnie z EU Settlement Scheme obywatele UE posiadający status zasiedlenia, mogą wyjechać z Wielkiej Brytanii na 5 lat i nie tracą swoich praw na Wyspach związanych z dostępem do służby zdrowia, zasiłków, czy legalnego zatrudnienia. Jednak po 5 latach nieobecności prawa te zostaną przez nich utracone i powrót do Wielkiej Brytanii odbywa się już na innych zasadach, dlatego warto o tym pamiętać.

Jak jest z pracą w UK?

Biorąc pod uwagę obecny kryzys gospodarczy na Wyspach, osoby, które chciałyby wrócić do UK, zastanawiają się, czy taka decyzja ma sens w kontekście trudnej sytuacji na rynku pracy. Na wspomnianej grupie na Facebooku, większość Polaków biorących udział w dyskusji twierdzi jednak, że „praca na Wyspach zawsze się znajdzie”, a z trudną sytuacją mamy obecnie do czynienia w każdym kraju, przy czym - jak podreślają - Wielka Brytania lepiej radzi sobie gospodarczo niż Polska.