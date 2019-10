Polacy kandydatami do Nagród Nobla! Jakie szanse na wygraną mają Olga Tokarczuk i prof. Artur Ekert?

Fot: Wikimedia Commons

Pracujący na Uniwersytecie Oksfordzkim prof. Artur Ekert jest wymieniany jako jeden z faworytów do tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, a pisarka Olga Tokarczuk wymieniana jest w ścisłej czołówce do literackiej nagrody przyznawanej przez Szwedzką Akademię Noblowską.

Szwedzka agencja prasowa TT, powołując się na zestawienie amerykańskiej firmy Clarivate Analytics podała, że pośród kandydatów do Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki znalazł się nasz rodak, profesor Artur Ekert. Jak czytamy w depeszy przygotowanej przez Polską Agencję Prasową miałby on zostać doceniony przez komitet noblowski za "pracę nad technologiami informatycznymi, w tym kryptografią kwantową". Dodajmy, że to właśnie on jest współtwórcą nowej dziedziny w fizyce, jaką jest właśnie kryptografia kwantowa. Od końca lat 80 XX wieku związany jest z brytyjskim środowiskiem naukowym.

Prof. Ekert jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiej, a od lat 80-tych minionego wieku jest związany między innymi z brytyjskim Uniwersytetem Oksfordzkim. Zajmuje tam stanowiska profesora fizyki kwantowej na wydziale Matematyki, a także profesora honorowego Lee Kong Chian (Lee Kong Chian Centennial Professor) na Narodowym Uniwersytecie Singapuru oraz dyrektora Centrum Technologii Kwantowych działającego w ramach tego uniwersytetu.

Ale to nie jedyna prawdopodobna nominacja dla naszego rodaka! Jak zwraca uwagę krytyk literacki Wojciech Szot nazwisko Olgi Tokarczuk po obszernym artykule opublikowanym na łamach brytyjskiego "The Guardian" wymieniana jest tuż po Kanadyjce Anne Carson i Maryse Conde z Gwadelupy, w gronie najściślejszych faworytek do literackiego Nobla. Innymi głośnymi kandydatkami są Kanadyjka Margaret Atwood i Rosjanka Ludmiła Ulicka - jak widać... same kobiety!

Warto również nadmienić, że w tym roku - wyjątkowo! - przyznane zostaną dwie statuetki w tej kategorii, odpowiednio za 2018 i 2019. Dlaczego? W zeszłym roku w atmosferze skandalu wstrzymano się z jej przyznaniem. Był on związany z jednej strony z ujawnieniem nazwisk nominowanych oraz oskarżeniem o molestowanie i napaści seksualne Jeana-Claude'a Arnaulta, współpracownika Akademii Szwedzkiej.

Urodzona w Sulechowie polska pisarka, specjalizuje się w prozie i powieści, jest eseistką, autorką scenariuszy, poetką i psycholog. To laureatka The Man Booker International Prize 2018 za powieść "Bieguni" ("Flights") oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej "Nike" za powieści: "Bieguni" (2008) i "Księgi Jakubowe" (2015). To jedna z najwybitniejszych współczesnych polskich pisarek.