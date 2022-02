Polacy już nie boją się pandemii? Podróż samolotem w najbliższym czasie planuje prawie co drugi nasz rodak

Fot. Getty

Czy w tym roku podróże zagraniczne powrócą już do normalności? W europejskiej czołówce chętnych do wakacyjnych wojaży są Polacy.

European Travel Council przeprowadził badanie wśród przedstawicieli państw Europy na temat zapatrywań dotyczących podróży. Jak się okazuje, wariant omikron nie przyniósł zniechęcenia, a wiele osób już nie może doczekać się wakacyjnych wyjazdów.

Polacy już nie boją się pandemii?

Wśród narodowości, których przedstawiciele obecnie najbardziej nie mogą doczekać się urlopów, by wykorzystać czas wolny na podróżowanie, znaleźli się:

Hiszpanie – 60 proc. badanych poinformowało, że w najbliższych miesiącach planuje podróż samolotem Francuzi Włosi Polacy – 47, 6 proc. zadeklarowało podróż samolotową zaplanowaną na najbliższe miesiące.

Ogółem, badanie ETC pokazało, że 60 proc. Europejczyków ma zaplanowaną podróż w pierwszej połowie 2022 roku, a co najmniej 50 proc. badanych chce podróżować za granicę. Z kolei 72 proc. ankietowany stwierdziło, że pojawienie się wariantu omiknron nie miało wpływu na ich plany wyjazdowe.

Dokąd najchętniej będą w tym roku wyjeżdżać mieszkańcy Europy? Jak się okazuje, większość osób rozważa wyjazdy wewnątrz Europy, najczęściej do takich krajów, jak Francja, Hiszpania czy Włochy. Z drugiej strony 32 proc. badanych przyznało, że choć planuje podróż, to nie będzie to wyjazd zagraniczny, a krajowy.

Jak widać, w Europie panują coraz bardziej optymistyczne nastroje w kwestii końca pandemii i powrotu do normalności, a zdecydowana większość mieszkańców nie bierze już pod uwagę sytuacji pandemicznej, przygotowując plany podróży.