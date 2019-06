Polacy chcą zostać w UK: Aż 132 000 naszych rodaków aplikowało o settled status. Złożyli najwięcej wniosków spośród obywateli UE

W czwartek Home Office poinformowało, że w maju o settled status aplikowało kolejnych 166 900 imigrantów z UE, a suma dotychczasowych aplikacji wyniosła już 788 200, a najwięcej z nich złożyli Polacy.

Polacy znaleźli się na czele obywateli UE, którzy chcąc zabezpieczyć swoje prawa po Brexicie aplikowali o settled status – podało Home Office informując jednocześnie, że ze strony naszych rodaków wpłynęło aż 132 000 wniosków.

W samym maju złożono 668 000 aplikacji o status osoby osiedlonej, co daje łącznie 788 200 wniosków, z czego aż 132 000 wpłynęło od Polaków. Z łącznej sumy 788 200 aż 66 proc. osób otrzymało settled status, a 34 proc. pre-settled status.

Minister spraw wewnętrznych, Sajid Javid powiedział w parlamencie jeszcze 10 czerwca, że liczba aplikacji wzrosła do prawie 800 000, z czego niemal 700 000 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Już po raz drugi Home Office publikuje statystyki dotyczące settled status od kiedy uruchomiono system 30 marca.

Minister ds. imigracji, Caroline Nokes powiedziała:

- Program EU Settlement Scheme świetnie się sprawdza, a do tej pory o status osoby osiedlonej aplikowało prawie 800 000 osób z czego niemal 700 000 otrzymało status zasiedlenia. System jest prosty i darmowy, a obywatele UE mają czas przynajmniej do 31 grudnia 2020, aby złożyć wnioski. Wydaje mi się, że znajdujemy się na dobrej drodze do tego, aby spełnić naszą obietnicę i zagwarantować prawa imigrantom z UE.

Najwięcej aplikacji o settled status złożono w Anglii – 726 700, w Szkocji - 33 600, w Walii - 17 600, a w Irlandii Północnej - 9 000.

Na drugim miejscu zaraz za Polakami w ilości złożonych wniosków uplasowali się Rumuni – 101 900 i Włosi 91 400.

