Poker vs. Szachy: Która gra jest trudniejsza do opanowania?

Poker i szachy są często porównywane, ponieważ obydwie gry wymagają dużej ilości strategicznego myślenia i inteligencji. Ludzie od dawna dyskutują, która z nich jest trudniejsza do opanowania, z wieloma argumentami po każdej ze stron.

Podobieństwa i różnice pomiędzy szachami i pokerem

Druga młodość szachów oraz rosnąca popularność pokera sprawiają, że obydwie gry zyskują nowych miłośników. Aby ocenić, która gra jest trudniejsza do opanowania, musimy przyjrzeć się podobieństwom i różnicom pomiędzy nimi.

Myślenie strategiczne

Zarówno poker jak i szachy wiążą się z myśleniem strategicznym. Bez zaplanowania swojego następnego ruchu, nie da się wygrać w żadnej z tych gier. Każdy twój ruch opiera się na ruchu twojego przeciwnika. Przewidując ruchy przeciwnika, gracz może być o krok do przodu zarówno w pokerze jak i w szachach, co wymaga strategicznego myślenia i planowania.

Jedną z różnic jest to, że gracze w pokera muszą radzić sobie z wieloma przeciwnikami jednocześnie. W szachach, to tylko ty kontra twój przeciwnik. Podczas gry w pokera online, przy Twoim stole może znajdować się nawet sześciu innych graczy. Musisz przechytrzyć ich wszystkich, aby odnieść sukces, więc to jest punkt na korzyść pokera.

Przewidywalność

Trzeba przyznać, że szachy są o wiele bardziej przewidywalne, ponieważ nie ma w nich wariancji ani ukrytych zmiennych. To sprawia, że o wiele łatwiej jest się nauczyć optymalnej strategii przez sztuczną inteligencję (AI), a superkomputer o nazwie Deep Blue pokonał arcymistrza Garry'ego Kasparova w 1997 roku. Dwie dekady później pierwsza sztuczna inteligencja była w stanie pokonać najlepszego profesjonalistę w pokerze.

Pomimo tego, pułap umiejętności w szachach jest prawdopodobnie znacznie wyższy ze względu na różne możliwości ruchów i fakt, że najlepsi profesjonalni szachiści zazwyczaj zawsze wygrywają. Wariancja w pokerze oznacza, że mniej utalentowani gracze mogą czasami wygrać dzięki szczęściu, chociaż oczywiście nadal muszą być wysoko wykwalifikowani. To jest punkt na korzyść szachów.

Dostępność informacji

Kiedy grasz w grę, im więcej masz informacji, tym łatwiej jest ją zrozumieć i podejmować decyzję. W szachach możesz widzieć wszystkie figury przeciwnika na planszy. Chociaż nie możesz czytać w myślach przeciwnika, możesz przewidzieć jego ruchy na podstawie tego, gdzie znajdują się figury. Z drugiej strony, poker ma o wiele mniej informacji, dlatego powinieneś sprawdzić największą na świecie stronę pokerową GGPoker, aby poćwiczyć z prawdziwymi graczami.

Przed wyłożeniem kart wspólnych, jedyną informacją jaką posiadasz jest to jak Twoi przeciwnicy obstawiają. To może dać Ci pojęcie o sile ich kart, ale niewielkie. W miarę postępu rozdania, będziesz w stanie opracować ich potencjalne zakresy na podstawie kart wspólnych i ich reakcji na nie. Jednak nadal nie będziesz wiedział na pewno, dopóki nie zobaczysz ich kart własnych podczas wyłożenia kart. To musi być punkt dla pokera.

Umiejętności vs. Szczęście

Szachy to gra czystych umiejętności i logiki. Każdy gracz ma taką samą liczbę elementów i każdy zaczyna w tej samej pozycji. Na koniec gry zwycięzcą zostaje ten, kto ma większe umiejętności i lepszą strategię szachową. W grze nie ma mowy o szczęściu, ponieważ jest to całkowicie wyrównane pole gry. Chociaż można uznać, że przeciwnik popełniający błąd ma szczęście, to zdarza się to dość rzadko, a błędy są często wymuszane przez presję.

Poker jest pod tym względem zupełnie inny, ponieważ element szczęścia w każdym rozdaniu może decydować o wynikach. W trakcie długiej gry, szczęście zazwyczaj się wyrównuje. Ale nadal możliwe jest cierpienie z powodu pecha i przegranie gry, którą normalnie mógłbyś wygrać. To czyni pokera bardziej ekscytującym, ale pokazuje, że szachy są trudniejsze do opanowania w tym aspekcie, więc kolejny punkt dla szachów.

Podstęp

Podstęp i blefowanie są często wykorzystywane w planowaniu i myśleniu strategicznym. Jedna z najsłynniejszych książek strategicznych wszech czasów, Sztuka wojny, mówi o tym, że korzystnie jest sprawiać wrażenie słabego, kiedy jest się silnym i silnego, kiedy jest się słabym. Jeśli potrafisz oszukać przeciwnika, możesz zyskać przewagę. Niestety, nie jest to cecha szachów, ponieważ wszystkie figury są zawsze widoczne.

Jednak blef jest ważną częścią strategii pokerowej. Najlepsi gracze używają blefu i celowo ukrywają swoją mowę ciała i emocje, aby uzyskać przewagę. To może stworzyć niezwykle napięte chwile i sprawia, że poker jest bardzo wyjątkowy. To musi być kolejny punkt dla pokera.

