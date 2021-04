Pogrzeb księcia Filipa. Oto najnowsze informacje dotyczące przebiegu ceremonii [GALERIA]

Ze względu na regulacje dotyczące pandemii pogrzeb księcia Filipa odbędzie się głównie w gronie rodziny. W piątek podano dokładnie, jaki będzie przebieg ceremonii. Wcześniej opublikowano listę osób, które będą na niej obecne.

Trwają przygotowania do pogrzebu księcia Filipa, który odbędzie się w Kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor w sobotę po południu. Ceremonię będzie można obejrzeć w telewizji, a mieszkańców Wysp prosi się o to, aby ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią nie gromadzili się przy królewskich rezydencjach.

Pogrzeb księcia Filipa – ceremonia

Biuro Lorda Szambelana prowadzone przez Michaela Vernon przygotowuje ceremonię pogrzebową w najdrobniejszym szczególe i planuje ją co do minuty upewniając się przy tym, że przestrzegane będą rządowe regulacje dotyczące pandemii.

Do czasu pogrzebu ciało księcia Filipa leży w prywatnej kaplicy na Zamku Windsor, w którym zmarł mąż królowej w ubiegły piątek. Trumna przykryta jest jego flagą osobistą i wieńcem z kwiatów. Wcześniej poinformowano, że trumna z ciałem księcia Edynburga nie zostanie wystawiona na widok publiczny.

W sobotę ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 14:40, a trumna zostanie przeprowadzona przez czworokątny dziedziniec zamkowy i umieszczona w zmodyfikowanym Land Roverze.

Skład i droga procesji

Procesja ruszy krótko po godzinie 14:45 i poprowadzi ją grupa z Gwardii Grenadierów. Przy samochodzie będą szli Royal Marines oraz wojskowi z innych pułków, którzy następnie będą nieść trumnę.

Za trumną będą szli członkowie rodziny królewskiej, za wyjątkiem królowej, która uda się do kaplicy pogrzebowej osobno.

W procesji będą uczestniczyć także członkowie Royal Navy, Royal Marines, The Highlanders, Czwartego Batalionu Królewskiego Pułku Szkocji oraz Królewskich Sił Powietrznych. W jej trakcie The King’s Troop Royal Horse Artillery wystrzeli salwy na cześć księcia Filipa i zabije dzwon na Curfew Tower.

Sama procesja przejdzie z dziedzińca zamkowego do zachodniej części Kaplicy św. Jerzego, gdzie ma dotrzeć o godzinie 14:53, w tym też momencie zabrzmi hymn narodowy. Następnie trumna z ciałem księcia Filipa zostanie przeniesiona do kaplicy, gdzie będą na nią czekać Dziekan Windsor oraz arcybiskup Canterbury. Do kaplicy w następnej kolejności wejdzie rodzina królewska złożona z 30 osób, gdzie jej członkowie będą musieli założyć maseczki i zachować wymagany dystans.

Minuta ciszy o 15:00

Dokładnie o godzinie 15:00 w całym kraju zapadnie minuta ciszy, aby w ten sposób złożyć hołd księciu Filipowi. Następnie trumna zostanie przeniesiona na katafalk. Na ołtarzu w kaplicy złożone zostaną insygnia księcia Edynburga – medale i odznaczenia, które zdobył w Wielkiej Brytanii i krajach Wspólnoty.

Książę Filip zostanie przeniesiony pod prywatne sklepienie Kaplicy św. Jerzego, jednak nie będzie to miejsce jego ostatniego spoczynku. Gdy umrze królowa Elżbieta II, trumna z jej małżonkiem zostanie przeniesiona do Kaplicy Pamięci Króla Jerzego VI. W kaplicy znajdują się także szczątki ojca królowej Elżbiety, Jerzego VI oraz jej matki, Królowej Matki, a także siostry, księżnej Małgorzaty.

Kto będzie obecny na pogrzebie księcia?

W planach przed pandemią na pogrzebie księcia Filipa miało być obecnych około 800 osób, jednak ze względu na wyjątkową sytuację postanowiono uszczuplić liczbę gości i zredukować ją do rodziny.

Wśród gości będą dzieci Elżbiety i Filipa: Karol, Anna, Andrzej i Edward wraz z ich małżonkami, a także ośmioro wnuków, z których William, Zara Tindall, Beatrycze oraz Eugenia będą z małżonkami. Prawnukowie nie będą obecni na ceremonii pogrzebowej.

Pałac Buckingham podał, że na pogrzeb zaproszono także dzieci nieżyjącej już siostry królowej, księżniczki Małgorzaty: David Armstrong-Jones oraz lady Chatto z mężem i trójka kuzynów królowej: Ryszard, książę Gloucester, Edward, książę Kentu, księżniczka Aleksandra, hrabina Mountbatten. Ponadto na ceremonię zaproszono także trzech niemieckich kuzynów księcia Filipa.