Pogrzeb królowej: harmonogram kluczowych momentów dnia. Zobacz relację wideo z ceremonii

Dzisiaj odbędzie się uroczyste pożegnanie królowej Elżbiety II, pierwszy państwowy pogrzeb od czasów Winstona Churchilla w 1965 roku. Przedstawiamy harmonogram kluczowych momentów tego historycznego dnia.

Godzina 6:30 – wystawienie na widok publiczny trumny z ciałem królowej Elżbiety II w Westminster Hall, gdzie od paru ostatnich dni mogli żegnać się z nią odwiedzający, dobiegło końca. Szacuje się, że 300 000 osób stało w kolejce, aby oddać szacunek monarchini.

Godzina 8:00 – Opactwo Westminster (Westminster Abbey) zostało otwarte dla wiernych biorących udział w pogrzebie królowej. Uroczystość ta będzie jednym z największych zgromadzeń przywódców państw i członków rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii od dziesięcioleci.

Godzina 10:30 – trumna królowej zostanie przewieziona do opactwa z Westminster Hall. Towarzyszyć jej będzie 142 marynarzy z Royal Navy. Tradycja ta praktykowana jest od pogrzebu królowej Wiktorii w 1901 roku.

Godzina 10:44 – rodzina królewska dołączy do orszaku kierującego się do opactwa. Król Karol III, do którego dołączą członkowie rodziny królewskiej, będzie szedł za trumną.

Godzina 10:52 – procesja przybędzie pod zachodnią bramę Opactwa Westminsterskiego, a grupa złożona z członków gwardii królowej przeniesie trumnę na nabożeństwo pogrzebowe.

Godzina 11:00 – rozpocznie się nabożeństwo żałobne w Opactwie Westminsterskim. Kazanie wygłosi arcybiskup Canterbury, Justin Welby.

Godzina 11:55 – dwie minuty ciszy, które będą trwać w całym kraju.

Godzina 12:00 – zabrzmi hymn narodowy, który zakończy nabożeństwo pogrzebowe. Trumna zostanie następnie przewieziona na lawecie armaty w kierunku Wellington Arch, niedaleko Pałacu Buckingham. Tam trumna przeniesiona zostanie do karawanu i przewieziona do zamku w Windsorze.

Procesja odprowadzająca trumnę królowej pod przewodnictwem Króla będzie składać się z kilku grup, z których każda będzie towarzyszyć orkiestrze służebnej. Grupy te obejmą przedstawicieli NHS i członków Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej, a także oddziały sił zbrojnych Wspólnoty Narodów.

W Hyde Parku co minutę w czasie procesji rozlegać się będą wystrzały, którymi będzie kierować Królewska Artyleria Konna Królewskiego Oddziału, podczas gdy Big Ben będzie co minutę dzwonić.

Godzina 13:00 – trumna zostanie umieszczona na katafalku w Wellington Arch.

Godzina 15:00 – karawan dotrze do Shaw Farm Gate na Albert Road, Windsor, krótko po 15:00 i dołączy do już utworzonej procesji pogrzebowej gotowej do przejścia do Zamku Windsor.

Godzina 15:40 – król Karol w towarzystwie innych członków rodziny królewskiej dołączy do procesji na terenie zamku, a członkowie rodziny królewskiej pójdą za trumną.

Godzina 15:53 – procesja dotrze do zachodnich stopni kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor. Trumna zostanie przeniesiona do kaplicy na nabożeństwo.

Godzina 16:00 – rozpocznie się transmitowane nabożeństwo telewizyjne, w którym weźmie udział około 800 gości. Poprowadzi je arcybiskup Canterbury. Trumna z ciałem królowej Elżbiety II zostanie opuszczona do królewskiej krypty w podziemiach kaplicy.

Godzina 19:30 – w krypcie królewskiej, już tylko w obecności członków rodziny królewskiej trumna zostanie złożona w grobie w kaplicy króla Jerzego VI, obok rodziców Elżbiety i jej zmarłego męża, księcia Filipa.

