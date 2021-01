Pogoda w Wielkiej Brytanii: żółty alert Met Office, czekają nas oblodzenia i marznące mgły

Dziś rano, od godziny 8 do godziny 10 obowiązywał żółty alert pogodowy wydany przez brytyjskie Met Office związany z oblodzeniem i opadami śniegu. A jaką pogodę przewidują prognozy Met Office na nabliższe dni? Czy zima w UK się utrzyma?

Podobnych warunków pogodowych można spodziewać się w dniu jutrzejszym, między godziną trzecią w nocy, a 21. Ostrzeżenie dotyczy większości Szkocji i dużej części północnej Anglii i związane jest z opadami śniegu i marznącą mgłą.

Z czym wiążę się wydany przez Met Office alert pogodowy? Kierowcy mogą spodziewać się trudniejszych warunków, ponieważ obfite opady śniegu, które spowodowały zakłócenia w niektórych częściach północnej Anglii i Szkocji, ustępują miejsca lodowi i marznącej mgle. Brytyjskie służby meteorologiczne podają, że lokalnie temperatura może spaść nawet do -10 ° C w nocy na obszarach na których zalega pokrywa śnieżna.

Zółty alert pogody wydany na piątek

Zółty alert pogody wydany na sobotę

Pogoda w Anglii - jakie prognozy wydało Met Office na weekend?

Jutro dzień zacznie się sucho i mroźnie, na wschodzie można spodziewać się mroźnym mgieł. Silne wiatry i deszcz będą docierać do zachodnich obszarów od północy, być może przechodząc w śnieg w niektórych miejscach, a następnie będzie przemieszczał się na wschód, jak czytamy na łamach Met Office. Z kolei w niedzielę czeka nas deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg na niektórych wschodnich obszarach przez pewien czas. W zachodniej części kraju będzie słonecznie, ale przelotnych opadów i tak można się spodziewać.

Na dużych obszarach kraju temperatura będzie oscylowała w okolicach zera stopni Celsjusza. W piątek stołeczne termometry pokazywały kilka stopni powyżej 0, natomiast w sobotę zrobi się znacznie cieplej (od pięciu do ośmiu stopni Celsjusza), ale można spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem. Z kolei w niedzielę na niebie pojawi się słońce, a temperatura utrzyma się na podobnym poziomie.

Czy czeka nas uderzenie kolejnej "Bestii ze Wschodu"? Mamy komentarz Met Office

Przypomnijmy, w dniu wczorajszym warunki na drogach były na tyle niebezpieczne, że utrudniły dojazd służbom ratunkowych na północy kraju.

Czy w tym roku można spodziewać się przybycie kolejnej "Bestii ze Wschodu", o której tak głośno trąbią brytyjskie tabloidy? Uspokajamy! Póki co nic na to nie wskazuje. Jak zwraca uwagę John Griffiths, prognosta z Met Office obecne warunki są „normalne” dla cyklu zimowego na Wyspach. Nie mamy do czynienia z żadnymi anomaliami pogodowymi.

