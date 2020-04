Pogoda w UK: Wielkanoc zapowiada się ciepła i słoneczna - w tym roku wyjątkowo chciałoby się powiedzieć „niestety”…

Fot. Getty

Z powodu epidemii koronawirusa wielu z nas wolałoby pewnie, by w tym roku pogoda w Wielkanoc nie zachęcała do wychodzenia z domów. Niestety - jak na ironię losu - dotychczasowe prognozy Met Office sugerują, że będzie zupełnie odwrotnie i czekają nas ciepłe i słoneczne święta…

Met Office podaje, że w tym tygodniu w znacznej części Wielkiej Brytanii zobaczymy słońce i błękitne niebo, a temperatury będą już niemal wakacyjne. Ładna pogoda ma utrzymać się aż do Niedzieli Wielkanocnej włącznie.

W niektórych rejonach kraju już od poniedziałku obserwowano brak zachmurzenia i wysokie temperatury, sięgające ponad 20°C. Meteorolodzy spodziewają się, że najcieplej będzie w środę i w czwartek, kiedy to termometry na południowym wschodzie UK mogą wskazać nawet 24°C. Nieznaczne ochłodzenie ma nadejść dopiero w Poniedziałek Wielkanocny, gdy temperatura spadnie poniżej 20°C, a wielu miejscach kraju pojawią się opady deszczu.

Mapa zachmurzenia na wtorek. Źródło: Met Office.

Nie wszędzie jednak ten wielkanocny tydzień będzie równie słoneczny i suchy - Met Office poinformowało, że w Irlandii Północnej oraz w Szkocji mogą pojawić się nie tylko zachmurzenia, ale także opady deszczu.

W związku z optymistycznymi prognozami meteorologów istnieją obawy o to, że ciepła wiosenna pogoda zachęci wiele osób do niepotrzebnego gromadzenia się w miejscach publicznych i do lekceważenia zasad dystansu społecznego. Z tego powodu, rząd UK ostrzegł mieszkańców Wysp, by mimo ładnej pogody wciąż przestrzegali zasad lockdownu i ograniczyli wychodzenie z domów do niezbędnego minimum.