Pogoda w UK: W tym tygodniu ma być cieplej niż na Krecie. Ale później czeka nas ochłodzenie

Temperatura na Wyspach w tym tygodniu przekroczy kwietniową średnią i poszybuje nawet do 24 stopni, jednak jeszcze przed końcem tego miesiąca znowu ma się ochłodzić.

Zgodnie z decyzją brytyjskiego rządu mieszkańcy Wysp nadal będą musieli stosować się do zasad lockdown aż do 7 maja, jednak jedna dziennie aktywność fizyczna na zewnątrz jest dozwolona i będzie do tego zachęcać nas dodatkowo pogoda w tym tygodniu.

Synoptycy przewidują, że termometry będą wskazywać w najbliższych dniach o 2,4 stopnia Celsjusza powyżej średniej o tej porze roku, a w czwartek i piątek będzie cieplej na Wyspach niż na Krecie. Simon Partridge z Met Office powiedział, że ten miesiąc będzie rekordowo ciepły.

Zgodnie z prowadzonymi statystykami najcieplejszym dniem kwietnia był 16.04.1949 roku, w którym termometry w Wielkiej Brytanii wskazały 29,4 stopnia Celsjusza. W tym roku z kolei w Kornwalii 10 kwietnia temperatura doszła do 26 stopni Celsjusza.

Podano także, że ilość słońca na Wyspach jest w tym miesiącu znacznie większa niż ilość opadów, także w przeliczeniu na średnią o tej porze roku.

- Jesteśmy na drodze do przekroczenia średniej. Jest bardzo sucho – powiedział Partridge z Met Office.

Synoptycy twierdzą także, że czwartek będzie najcieplejszym dniem przed końcem tego miesiąca, zwłaszcza, że przyszły tydzień nie będzie już tak ciepły.

Meteorolog z BBC, Chris Fawkes powiedział, że w Londynie w czwartek termometry wskażą 23-24 stopnie, a około 20 stopni będzie w Birmingham, Cardiff oraz Liverpoolu.

- Będzie cieplej niż zazwyczaj w lipcu – powiedział Fawkes.

W piątek z kolei „będzie najprawdopodobniej nadal sucho”, jednak w weekend może już bardziej się zachmurzyć i mogą wystąpić opady deszczu, co będzie związane z nadejściem mas niskiego ciśnienia.

