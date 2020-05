Pogoda w UK: Przed nami najgorętszy dzień tego roku. Met Office zapowiada falę mini-upałów

Fot. Getty

Już w środę spodziewany jest najgorętszy dzień w tym roku. Wakacyjne temperatury mogą utrzymać się nawet przez kilka dni.

Fala mini-upałów nawiedzi w tym tygodniu Wielką Brytanię. Najgoręcej będzie już w środę, gdy termometry w Londynie i w południowo-wschodniej Anglii wskażą nawet 27°C - i będzie to nowy rekord ciepła w tym roku. Piękna słoneczna aura zawita na Wyspy już na początku tygodnia (choć nie wszędzie od razu), a temperatury wzrosną do około 20-25°C. Oznacza to, że w pierwszej połowie tygodnia w UK będzie cieplej niż na Ibizie!

Pogoda w pierwszej połowie tygodnia

Choć w poniedziałek i we wtorek będzie jeszcze znaczna różnica w pogodzie między południem a północą - gdzie możliwe są przelotne opady deszczu - słupki rtęci będą stopniowo podnosić się we wszystkich częściach UK i pozostaną wysoko prawdopodobnie aż do piątku w całym kraju.

Met Office spodziewaną falę mini-upałów wyjaśnia napływem powietrza z południa Kontynentu, z okolic Morza Śródziemnego, które niesie ze sobą ciepłe, suche powietrze i dużo słońca. W wielu obszarach kraju następuje także wzrost ciśnienia.

Pogoda w drugiej połowie tygodnia

W środę, najcieplejszego dnia w tym tygodniu, maksymalna spodziewana w tym tygodniu temperatura w Anglii może sięgnąć 26-27°C, natomiast w Szkocji, Irlandii Północnej i Walii maksimum uplasuje się w okolicy 25°C.

W czwartek w niektórych rejonach Anglii i Walii może pojawić się deszcze, a nawet burze, z kolei w piątek na zachodzie należy spodziewać się już ulewnego deszczu.

KLIKNIJ ZDJĘCIE, ŻEBY OBEJRZEĆ PROGNOZĘ MET OFFICE: