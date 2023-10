Styl życia Pogoda w UK — Met Office wydało czerwony alert

W związku ze zbliżaniem się huraganu Babet Met Office wydało czerwony alert pogodowy dotyczący niektórych regionów w Szkocji. Z kolei w Irlandii z powodu intensywnych opadów deszczu mocno ucierpiało miasto Cork.

Mieszkańców niektórych części Szkocji wezwano do unikania podróży i pozostania w domu w związku z intensywnymi opadami deszczu. Zmiany pogodowe, które niesie ze sobą Babet, grożą powodziami i poważanymi zakłóceniami w komunikacji. W związku z prognozami synoptyków, Met Office wydało czerwony alert.

Służby meteorologiczne na Wyspach bardzo rzadko decydują się na publikowanie takiego ostrzeżenia, ale mamy do czynienia z „wyjątkowymi” opadami deszczu w Aberdeenshire i Angus, które stwarzają realne zagrożenie dla życia. Dodajmy również, iż bursztynowe i żółte alerty dotyczące wiatru i deszczu obowiązują w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Przypomnijmy, iż o pojawieniu się huraganu Babet na Wyspach pisaliśmy już wcześniej, w artykule: „Pogoda w UK — huragan Babet zbliża się do Wysp”.

Przeczytaj też:

Wpadka Met Police: W kajdanki zakuto chłopca bawiącego się pistoletem na wodę Breaking News

Czego dotyczy czerwony alert Met Office?

Czerwone ostrzeżenie pogodowe Met Office obowiązuje od dnia dzisiejszego, od czwartku, od godziny 18:00 do południa w piątek. W jego ramach przewiduje się opady deszczu od 10 do 15 cm, a w niektórych miejscach może spaść nawet od 20 do 25 cm. W Aberdeenshire i Angus istnieje „zagrożenie życia” związane z wystąpieniem powodzi oraz z porywistymi wiatrami, których prędkość przekroczy 113 km/h na obszarach przybrzeżnych.

Meteorologowie ostrzegają przed zalanymi drogami, zawalonymi drzewami, uszkodzeniem budynków. Tereny objęte alertem zagrożone są przerwami w dostawie prądu, przerwami w kursowaniu komunikacji publicznej. Mogą również zostać odcięte od bardziej zamieszkałych terenów na kilka dni.

Oto oficjalna prognoza pogody Met Office:

Jakie rejony są najbardziej zagrożone?

Rada Miejska Angus potwierdziła, że szkoły w regionie zostaną zamknięte w czwartek w porze lunchu i pozostaną zamknięte także w piątek. Z kolei Scottish Environment Protection Agency ostrzega, że według prognoz Babet przyniesie „bezprecedensowe” opady deszczu w północno-wschodniej Szkocji.

Przeczytaj też:

Wpadka Met Police: W kajdanki zakuto chłopca bawiącego się pistoletem na wodę Breaking News

Warto również przyjrzeć się skutkom uderzenia huraganu w Irlandii. Miasto Cork zostało zalane. W wyniku intensywnych opadów deszczu uszkodzonych zostało 100 budynków. W związku z warunkami pogodowymi konieczna była ewakuacja pacjentów szpitala Midleton Community Hospital. Alerty pogodowe obowiązują nadal w Kerry, Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Tyrone, Derry. Lokalnie konieczne była interwencja wojska.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair ostrzega tych, którzy mają zaplanowane loty na październik

Ostrzeżenie dotyczące wakacji w Hiszpanii. Wydało je Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Władze UK potwierdziły wysokość wzrostu National Living Wage