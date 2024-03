Pogoda w UK: gdzie temperatura spadnie do -6 i spadnie śnieg?

Pod koniec tygodnia nad Wyspy napłynie mroźne powietrze z Arktyki, a prognozy zapowiadają spadek temperatury nawet do -6°C w niektórych częściach kraju, opady deszczu, a lokalnie także i obfite opady śniegu.

Po łagodniejszych temperaturach w ciągu tygodnia, w zbliżający się piątek, 1 marca 2024 roku, słupki rtęci w Wielkiej Brytanii gwałtownie spadną. Będzie to efektem napływu zimnego powietrza znad Arktyki, które na swojej drodze napotkają chmury nadciągające znad Atlantyku. Wynikiem ich zderzenia będą opady deszczu, a lokalnie także i śniegu. Masy zimnego powietrza przemieszczają się na południe, a do Wielkiej Brytanii przybędą od północy. Tym samym chłodniej zrobi się w północno-zachodniej Anglii i części Walii, a także w Irlandii Północnej i Szkocji. Będzie chłodno i wietrznie, ale jakich warunków pogodowych można konkretnie się spodziewać?

Według prognoz Met Office opady śniegu mogą wystąpić w piątek i w sobotni poranek. W północnej części Szkocji, w wyższych częściach regionu, powyżej 300 m pojawienie się białego puchu jest bardziej prawdopodobne, a pokrywa śnieżna może sięgnąć do 5 cm.

Z kolei w północno-zachodniej Anglii, części Walii, a także w Irlandii Północnej i południowej Szkocji opady tego typu są mniej prawdopodobne. Prognoza również dotyczy wyższych partii (od 250 do 300 metrów), ale zakłada nieco bardziej obfite opady (od 5 do nawet 10 cm).

