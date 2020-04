POGODA: Met Office zapowiada znaczące zmiany w pogodzie w tym tygodniu

Fot. Getty

Met Office nie ma dla nas na ten tydzień dobrych wieści – będzie nie tylko deszczowo, ale też chłodno. Gorsza pogoda może się jednak okazać zbawienna dla rozprzestrzeniania się koronawirusa, ponieważ znacznie mniej osób zdecyduje się w związku z tym spędzić czas poza domem.

Met Office informuje, że rozpoczynający się właśnie tydzień będzie „chłodniejszy i bardziej niespokojny”, a temperatura powietrza znacznie się obniży, osiągając wartości typowe dla tej pory roku w UK. W całym kraju meteorolodzy spodziewają się także deszczów. Już dziś chmury zbiorą się nad Walią, obszarem Midlands i Yorkshire. Przelotne deszcze, na zmianę ze słoneczną pogodą, pojawią się także na terenie Anglii Północnej, Irlandii Północnej i Szkocji.

Dobra, słoneczna pogoda, najdłużej utrzyma się na południu kraju, tak że dziś słupki rtęci pokażą w Londynie i w okolicach nawet 20 st. C. W pozostałych częściach UK temperatura znacznie się obniży – w rejonie Midlands słupki rtęci pokażą zaledwie 11 – 12 st. C, a na północy kraju – 14 – 15 st. C. Przez kolejnych kilka dni cała właściwie Wielka Brytania będzie przykryta chmurami, z których gdzieniegdzie popada. We wtorek uciążliwy deszcz będzie towarzyszył mieszkańcom Walii i niektórych rejonów Anglii, a przelotne deszcze nawiedzą Szkocję i Irlandię Północną. Z kolei w środę silniejsze deszcze pojawią się w północno – wschodniej części kraju.

- W ostatnich dniach kwietnia w UK wreszcie popadają kwietniowe deszcze. Będzie zupełnie inaczej, niż w zakończonym właśnie tygodniu, który przyniósł błękitne niebo i dużo słońca. W tygodniu na niebie będzie o wiele więcej chmur i wielu z nas w pewnym momencie zobaczy deszcz – zaznaczył meteorolog Craig Snell.