Pogoda w tym tygodniu będzie mało wiosenna. Silny wiatr i obfite deszcze na Wyspach od wtorku

Met Office ostrzega przed silnymi wiatrami i ulewami, które najpierw – we wtorek – pojawią się na północnym-zachodzie, a od czwartku będą odczuwalne także w pozostałych częściach kraju.

W tym tygodniu zarówno silny wiatr jak i obfity deszcz pojawi się w wielu rejonach Wielkiej Brytanii, co jest związane z nadejściem chłodnego frontu pogodowego znad Islandii. Im bliżej końca marca, tym warunki pogodowe będą się pogarszać coraz bardziej.

Pogoda w tym tygodniu

Po tym, jak w niedzielę w Monmouthshire odnotowano 14,2 stopnie Celsjusza, pogoda zacznie się pogarszać od wtorku. Najtrudniejsze warunki wystąpią na północnym-zachodzie kraju, gdzie już we wtorek nasilą się porywy wiatru. Met Office podało, że „dla wielu mieszkańców UK początek tego tygodnia będzie ładny, jednak pogoda zacznie robić się coraz bardziej niestabilna od wtorku i wtedy też znacznie się ochłodzi”.

Poniedziałek będzie pochmurny w północnej i zachodniej Szkocji, a także w Irlandii Północnej, z opadami deszczu na wybrzeżach i w górach. W pozostałej części Wielkiej Brytanii pojawią się przebłyski słońca i będzie raczej sucho.

Deszczowy i wietrzny tydzień

Masy niskiego ciśnienia zmienią pogodę na deszczową i wietrzną, początkowo od wtorku tylko w niektórych rejonach, a im bliżej końca tygodnia, coraz bardziej niestabilnie zacznie się robić w całym kraju. Temperatury spadną także w ciągu tego tygodnia nawet do 2 stopni Celsjusza w Szkocji, a do 4 stopni na południu Anglii. Niestety Met Office twierdzi, że niestabilna pogoda może utrzymać się aż do świąt.