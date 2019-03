Pogoda: W ten weekend wiatry i deszcze przejdą przez Wielką Brytanię - twierdzi Met Office

Po wczorajszej decyzji Rady Europejskiej w kwestii wydłużenia Brexitu, funt szterling umocnił się w stosunku do euro. Rynek pozytywnie zareagował na wynik szczytu w Brukseli, mimo iż zaledwie dzień wcześniej,...

Choć Brytyjczycy pożegnali już "Bestia ze wschodu", to wcale nie oznacza, że mroźna zima na Wyspach się skończyła. Już w ten weekend wiejące znad Atlantyku wiatry mogą przynieść opady śniegu.

850 000 nowych miejsc pracy zostało przewidzianych w planie modernizacji dróg i kolei na północy Anglii

Zarząd Transport for the North (TfN) poinformował, że realizacja nowego planu modernizacji dróg i kolei ma przynieść gospodarce UK co najmniej 100 mld funtów i "pozostawić dziedzictwo dla przyszłych pokoleń",...