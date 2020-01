Pogoda na weekend: Met Office ostrzega przed „zagrożeniem dla życia” z powodu porywistego wiatru i silnych opadów deszczu

Fot. Getty, Met Office

Met Office ogłosiło alarmy pogodowe na piątek i sobotę. Przez cały weekend w wielu miejscach Wielkiej Brytanii należy spodziewać się porywistego wiatru, silnych opadów deszczu, a także oblodzeń na drogach.

Żółte alerty pogodowa wydane przez Met Office obejmują czas od godziny 18 w piątek do 15 w sobotę. Brytyjskie biuro meteorologiczne ostrzega przed potencjalnych zagrożeniem dla życia, spowodowanym zbliżającą się do Wielkiej Brytanii falą porywistego wiatru i ulewnych opadów deszczu.

Wichury w wielu częściach kraju mogą osiągać prędkość nawet 70 mil na godzinę, a dodatkowo w niektórych rejonach należy spodziewać się ulewy. Te niekorzystne warunki pogodowe, które będą doskwierały mieszkańcom UK przez cały weekend, najprawdopodobniej spowodują utrudnienia komunikacyjne.

W piątek na ulewy szczególnie narażeni będą mieszkańcy Szkocji oraz północnej Anglii, gdzie ulewne deszcze, a także deszcz ze śniegiem o oblodzenia mogą mieć istotny wpływ na warunki poruszania się po drogach - należy zatem zachować szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem.

Z kolei w sobotę deszcz będzie wciąż padał, a dodatkowo pojawią się wichury, które obejmą nieco większą część północnej Anglii a także okolice Manchsteru.

An unsettled start to Thursday with #rain, hill #snow, strong winds, #frost and #ice in places pic.twitter.com/mb2oI30BSK