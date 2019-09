Pogoda na weekend: Gwałtowne burze, ulewy i powodzie nawiedzą większą część Wielkiej Brytanii - ostrzega Met Office

Zasypało Cię? Zobacz czy z powodu intensywnych opadów śniegu masz prawo wziąć sobie wolne w pracy!

Brytyjscy meteorolodzy ostrzegają, że w obecnym tygodniu temperatura może spaść nawet do - 7 stopni C, a gdzieniegdzie przewidywane są także silniejsze opady śniegu. Co zatem zrobić, gdy zostaniesz zasypany?...