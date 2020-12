Pogoda na Nowy Rok. Na Wyspach będzie bardzo zimowo

Koniec roku 2020 jest zgodnie z przewidywaniami synoptyków „bardzo zimny”, a Met Office wydało ostrzeżenia pogodowe dotyczące opadów śniegu i mrozu. Temperatury na Wyspach mogą spaść nawet poniżej -5 stopni Celsjusza.

Koniec 2020 i początek 2021 roku będzie zimowy, temperatury będą w przewadze minusowe, a w niektórych rejonach kraju spadnie nawet śnieg.

Met Office podało, że oprócz opadów śniegu, które pojawią się w czwartek w północnych i zachodnich rejonach Anglii, wystąpią także opady deszczu, co przy minusowych temperaturach doprowadzi do niebezpiecznych warunków na drogach.

Alerty dotyczące opadów śniegu i mrozów są do czwartku do godz. 14 w mocy w rejonach północnej Anglii oraz Szkocji. Z kolei w północnej Szkocji i Irlandii Północnej podobne alerty dotyczące śniegu i mrozu wygasły o godzinie 11.

Clare Nasir z Met Office powiedziała, że w noc sylwestrową będzie „bardzo zimno”.

- Będzie to bardzo zimny start, New Year’s Eve przyniesie ryzyko opadów deszczu i oblodzeń, a także opadów śniegu, szczególnie w głębi lądu i na wzgórzach – powiedziała Nasir.

As we move into 2021, the weather looks colder but drier than the last part of December. @metoffice Meteorologist, @alexdeakin takes a look at the weather over the next 10 days... pic.twitter.com/RgalrC0SkE