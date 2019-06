Pogoda: Met Office wydało bursztynowe i żółte ostrzeżenia aż do czwartku!

Zima zaskoczyła Brytyjczyków - obfite opady śniegu sprawiły, że poniedziałkowy dojazd do pracy lub szkoły okazał się mocno utrudniony lub wręcz niemożliwy. Zalegające na drogach połacie zmrożonego śniegu...

Dzisiejszy majowy Bank Holiday będzie według synoptyków najcieplejszym tzw. May Day od stu lat w Wielkiej Brytanii. Średnia temperatura w Anglii ma wynieść dzisiaj 29 stopni Celsjusza, a w Szkocji 23 stopnie.

Policja na Florydzie apeluje do Amerykanów, aby nie strzelali do... huraganu Irma!

Apel o nie strzelanie do huraganu Irma wydało biuro szeryfa hrabstwa Pasco na Florydzie. Jest to reakcja na liczne przypadki używania broni palnej w stosunku do śmiercionośnego żywiołu.