"Bestia ze Wschodu" powróci? Czy zima 2019/2020 okaże się najsurowszą od wielu lat?

Według specjalistów od spraw klimatu z University College London (UCL) Wielką Brytanię w sezonie 2019/2020 czeka ostra zima. Możemy spodziewać się nie tylko skrajnie niskich temperatur, ale także... dużej ilości opadów śniegu!

Redakcja "Polish Express" zapoznając się z długofalowymi prognozami zaprezentowanymi przez naukowców z UCL pozostaje jednak sceptyczna - ileż to już razy synoptycy, specjaliści i meteorologowie zapowiadali "zimę stulecia" w UK? Przynajmniej tyle samo razy okazywało się, że zima wcale taka ostra nie będzie... Czy coś od tamtego czasu się zmieniło w klimacie na Wyspach? Co świadczy o tym, że zbliżająca się zima będzie rzeczywiście ostrzejsza?

Śpieszymy z wyjaśnieniami!

Otóż eksperci ds. klimatu z University College London na podstawie wstępnych prognoz wskazują, że już za kilka miesięcy będziemy mieli do czynienia z nie tylko rekordowo niskimi temperaturami, ale też obfitymi opadami śniegu. Swoją tezę akademicy z UCL opierają na badaniach obecnych temperatur Atlantyku i lokalnych frontów atmosferycznych. Wnioski? - Oznacza to, że temperatura w środkowej Anglii od stycznia do lutego 2020 roku będzie najniższa od zimy 2013 roku - komentował dla "The Sunday Times" Mark Saunders z UCL.

To jeszcze nie wszystko! - Od stycznia do lutego 2020 roku będziemy mieli do czynienia z siódmą najzimniejszą zimą w ciągu ostatnich 30 lat. Istnieje także 57% szans, że temperatura w środkowej Anglii będzie niższa niż w 2018, co czyni ją najzimniejszą od stycznia do lutego 2013 r - dodaje Saunders.

Przypomnijmy, w poprzednim sezonie mieliśmy do czynienia z atakiem "Bestii ze Wschodu". Z powodu arktycznego powietrza przyniesionego znad Atlantyku w UK spadło nadspodziewanie dużo śniegu (nawet 60 cm, jak w hrabstwie Gloucestershire), a prędkość wiatru sięgała nawet 110 km/h. Choć termometry wskazywały na -5 stopni Celsjusza to lokalne z powodu warunków atmosferycznych odczuwalna sięgała -15!