Podwyżka TV licence od 1 kwietnia. O ile wzrośnie abonament telewizyjny w UK?

Fot. Getty

Od 1 kwietnia w Wielkiej Brytanii wzrośnie cena abonamentu telewizyjnego. Na jaką podwyżkę TV licence należy się przygotować tym razem? Jaka kara grozi na unikanie opłacania TV licence?

Jak co roku ogłoszono podwyżkę TV licence od 1 kwietnia. Podwyżka jest ustalana przez rząd, a jej wzrost wyznaczany jest przez inflację. Tegoroczny wzrost abonamentu telewizyjnego w UK okazuje się mniejszy, niż wzrost zeszłoroczny.

Podwyżka TV licence od 1 kwietnia 2021

W kwietniu 2020 opłatę TV licence podniesiono z 154,50 funtów do 157,50 funtów, czyli aż o 3 funty. W tym roku cena abonamentu telewizyjny w UK wzrośnie o 1,5 funta, czyli 157,50 funtów do 159,00 funtów.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zniesiono bezpłatny abonament telewizyjny dla seniorów w wieku 75+. Mimo tego 750 000 brytyjskich emerytów zaniechało płacenia TV licence w tym roku - w geście protestu przeciw zniesieniu bezpłatnej usługi. Free TV licence została wycofana ze względu na to, że rząd przeniósł odpowiedzialność za abonament telewizyjny na BBC, a następnie BBC wycofała bezpłatną usługę, by załatać finansową lukę. Jednak osoby uprawnione do Pension Credit wciąż mogą liczyć na free TV licence.

Kara za niepłacenie abonamentu telewizyjnego w UK

Należy pamiętać, że TV licence w UK trzeba opłacać, jeśli korzysta się z usług telewizyjnych. Każdej osobie, która zostanie przyłapana na niepłaceniu abonamentu telewizyjnego w UK, grozi kara grzywny w wysokości do 1000 funtów lub nawet kara więzienia od trzech do sześciu miesięcy. Kara więzienia może być nałożona jedynie w sytuacji nieopłacenia zasądzonej wcześniej grzywny za unikanie płacenia TV licence.