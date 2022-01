Podwyżka stawki National Insurance "nie jest konieczna" - czy kanclerz Sunak zmieni swoją decyzję?

Czy rząd zrezygnuje z planowanej podwyżki składki na ubezpieczenie społeczne NI? Rośnie presja na Rishi Sunaka, aby w kwietniu 2022 roku nie wprowadzał zmian, których celem jest sfinansowanie reformy systemu opieki zdrowotnej.

Naciski na brytyjskiego kanclerza skarbu pojawiają się wraz z upublicznieniem danych dotyczących zadłużenia, które okazało się o 17 miliardów funtów niższe, niż założono w październikowym budżecie. Trzeba do tego również dodać rosnące koszty życia na Wyspie, szalejącą inflację i idące w górę ceny energii. Czy wszystko to sprawi, że premier Boris Johnson i stojący na czele finansów publicznych Rishi Sunak wycofają się z podwyżki National Insurence, dzięki której z kieszeni podatników jest do wyjęcia 13 miliardów funtów? Głosy w tej sprawie pojawią się nie tylko ze strony niezależnych think-tanków, ale również z samego łona Partii Konserwatywnej! Ostatnio w dość mocny sposób w tej kwestii wypowiedział się Lord Frost, były główny negocjator ws. Brexitu i (swego czasu!) jeden z najbliższych współpracowników premiera.

W kwietniu czeka nas podwyżka NI

"Biorąc pod uwagę nową presję na ceny energii i inflację w obecnej chwili jeszcze ważniejsze jest zniesienie tych podwyżek i skupienie się na ponownym wzroście gospodarczym. Pozwolenie ludziom na zatrzymanie większej ilości własnych pieniędzy jest zawsze najlepszym sposobem, aby to osiągnąć" - komentował Frost na łamach "The Daily Mail".

Podobnego zdania jest inny prominentny torys, a mianowicie David Davis, były minister ds. Brexitu. Jego zdaniem podwyżka ubezpieczeń społecznych usunęłaby około 10% dochodu rozporządzalnego "zwykłych rodzin" w UK i pozostaje oparta na "błędnych założeniach". "Mówiąc szczerze, ten osąd został oparty na błędnych danych" - komentował Davis na łamach BBC Radio 4 Today.

Pojawiły się jednak silne naciski, aby z niej zrezygnować

"Nie wiedzieli wtedy [rząd - przyp. red.], że do kwietnia będziemy mieli najwyższą stopę inflacji od 30 lat. Nie wiedzieli, że stopy procentowe wzrosną, council tax będzie rósł, a cena paliwa skoczy o dodatkowe 700 funtów rocznie dla przeciętnej rodziny. Nie zdawali sobie sprawy, jak będzie presja na zwykłych ludzie" - konkludował Davis.

Wygląda jednak, że pomimo tych głosów, rząd jest zdeterminowany w kwestii podniesienia składek na ubezpieczenie społeczne. Kanclerz Sunak nie zamierza porzucać wcześniejszych planów ze względu na trzymanie pod kontrolą zadłużenia skarbu państwa. "Zagrożenia dla finansów publicznych, w tym z powodu inflacji, sprawiają, że jeszcze ważniejsze jest unikanie obciążania przyszłych pokoleń naszym długiem. (...) zmniejszymy nasze zadłużenie [podnosząc składkę - przyp. red.], a jednocześnie będziemy kontynuować inwestycje w przyszłość Wielka Brytanii" - mówił Sunak.