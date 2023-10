Styl życia Podróżowanie zostanie objęte restrykcjami? Paszporty klimatyczne coraz bardziej realne

Czy już wkrótce przestaniemy się cieszyć niczym nieskrępowaną swobodą podróżowania? Eksperci przyznają, że ze względu na dewastację niektórych regionów i szybko postępujące zmiany klimatu, podróże międzynarodowe mogą zostać poddane pewnym ograniczeniom. Jedną z koncepcji zyskującą w tym względzie na popularności jest wprowadzenie paszportów klimatycznych.

Swoboda podróżowania jest zagrożona?

Drastyczne zmiany klimatu, przejawiające się stałym wzrostem temperatury, a także coraz częstszymi, gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, prawdopodobnie już wkrótce zmienią nasz dotychczasowy sposób życia. Eksperci sugerują na przykład, że dla ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery mogą zostać wprowadzone paszporty klimatyczne. W celu ograniczenia swobody podróżowania. Z najnowszego raportu przedstawionego przez Intrepid Travel wynika, że wprowadzenie drastycznych środków może być konieczne z uwagi na to, że wielu popularnym kierunkom turystycznym grozi zwyczajnie „zagłada”.

„[Osobiste] uprawnienia [do emisji dwutlenku węgla] będą miały formę paszportów. Będą one zmuszały ludzi do racjonowania emisji dwutlenku węgla zgodnie z globalnymi możliwościami emisji dwutlenku węgla. A ten do roku 2050 wynosi 750 mld ton. Do 2040 r. możemy spodziewać się nałożenia ograniczeń na liczbę dozwolonych podróży każdego roku” – czytamy w raporcie Intrepid Travel.

Polska „zyska” na zmianach klimatu?

Z raportu przygotowanego przez Intrepid Travel wespół z agencją ds. prognozowania The Future Laboratory wynika, że zmienią się kierunki, które będziemy wybierać na wakacje. Zamiast do Grecji czy na Majorkę, eksperci sugerują, że turyści będą wybierać np. Belgię, Słowenię czy Polskę. Południe Europy może się dla wielu ludzi okazać zbyt gorące na wypoczynek. Co też dobitnie pokazało lato 2023 roku. „To kluczowy moment w historii klimatu. Brak działań ze strony branży turystycznej spowoduje dalszy rozwój katastrofalnych i fatalnych trendów” – czytamy w innym fragmencie raportu.

