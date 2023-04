Podróżowanie na Wielkanoc 2023 - na lotniskach w UK nie będzie chaosu

Jakie zakłócenia spowodują strajki we Francji i na Heathrow?

Przedstawiciele linii lotniczych i władze lotnisk na Wyspach zapewniają, że w Wielkanoc 2023 uda się uniknąć chaosu i utrudnień w podróżowaniu. Branża zapewnia, że obędzie się bez powtórki z zeszłego roku, gdy z powodu niedoborów personelu dochodziło do opóźnień i odwołań lotów.

Przypomnijmy, sezon świątecznych wyjazdów w zeszłym roku okazał się prawdziwym koszmarem dla podróżujących na Wyspach. Z powodu niedoboru pracowników po pandemii Covid-19 na lotniskach na Wyspie dochodziło do iście dantejskich scen. Ciągnące się w nieskończoność kolejki, ogólnych chaos, opóźnione i odwołane loty — z pewnością nie tak wyobrażamy sobie Wielkanoc...







Jak podaje serwis informacyjny BBC, w tym roku uda się tego uniknąć, a przynajmniej tak utrzymują przedstawiciele sektora lotniczego. Przede wszystkim w perspektywie zbliżających się świąt wielkanocnych nie będzie problemu z niewielką ilością personelu naziemnego. Przedstawiciele portów lotniczych zapewniają, iż niedobory zostały uzupełnione dzięki podwyżkom płac i dodatkowej rekrutacji.

Czy na Wielkanoc 2023 czeka nas piekło kolejek i opóźnień na lotniskach w UK?

W zeszłym roku szczególnie źle z wielkanocno-wiosennym szczytem poradziło sobie Manchester Airport, ale w 2023 nie będzie powtórki z rozrywki, jak zapewnia dyrektor tego lotniska. Pracuje na nim o 350 funkcjonariuszy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, a w kwietniu będzie wystarczająco dużo personelu, aby móc poradzić sobie z najbardziej pracowitym dniem sierpnia.

„Mogę absolutnie zapewnić pasażerów, że nie zobaczą kolejek [do kontroli], które widzieli latem 2022 r. Naszym celem jest obsłużenie co najmniej 95% naszych pasażerów w ciągu piętnastu minut” - komentował Chris Woodroofe. Oprócz tego powołano nowy 100-osobowy „zespół ds. odporności”, przeszkolony do pomocy w każdym obszarze, w którym narasta presja.

Przedstawiciele branży lotniczej na Wyspach zapewniają, iż zakłócenia w podróżowaniu nam nie grożą

Z kolei tanie linie lotnicze EasyJet rozpoczęły rekrutację nowych pracowników aż sześć miesięcy wcześniej, aby móc uniknąć jakichkolwiek problemów z dostępnością rąk do pracy. „Kiedy zamkną lotnisko z powodu strajków, nastąpią zakłócenia. Ale zdecydowana większość lotów, nawet w okresie zakłóceń, odbędzie się bez problemów” - komentował dyrektor operacyjny EasyJet, David Morgan. „Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy w pełni obsadzeni na to lato. Mamy dobrą, odporną liczbę załogi, [...] aby poradzić sobie ze wstrząsami, jeśli coś się wydarzy”.

Największy dostawca usług w zakresie obsługi naziemnej, który obsługuje 292 lotniska na całym świecie (w tym to, w Manchesterze) Swissport oznajmił, iż aby lepiej się przygotować do zbliżającego się sezonu, zatrudnił 1500 nowych pracowników. Powrót do maksymalnego poziomu operacji w 2022 roku był „ogromnym wyzwaniem”, jak komentowała cytowana przez BBC Karen Cox, dyrektor zarządzająca Swissport UK & Ireland.

„Większość lotów, nawet w okresie zakłóceń, będzie przebiegać płynnie”

Z kolei dyrektor ds. komunikacji firmy turystycznej TUI, Aage Duenhaupt, powiedział: „Nigdy nie można dojść do punktu, w którym można dać gwarancję, że wszystko pójdzie gładko. Ale na to, na co możemy przygotować, przygotowaliśmy się”.

Przypomnijmy, w sezonie świątecznym czekają nas strajki we Francji. Według przedstawicieli brytyjskiej branży lotniczej z pewnością będą one wiązały się z pewnymi problemami, ale nie grozi nam ryzyko paraliżu ruchu lotniczego. Z kolei 10-dniową akcję strajkową zapowiedziało 1400 pracowników lotniska Heathrow, a miejsca pracy opuszczą oni w najgorętszym okresie wyjazdowym tuż przed świętami, czyli w dniach 31 marca do 9 kwietnia. Władze stołecznego lotniska uspokajają, że już teraz wprowadzają na tę okoliczność stosowne plany awaryjne.

Jakie zakłócenia spowodują strajki we Francji i na Heathrow?

„Nie pozwolimy, aby te niepotrzebne strajki wpłynęły na tak oczekiwane przez naszych pasażerów wakacje. Nasze plany awaryjne zapewnią normalne funkcjonowanie lotniska przez cały ten czas” – precyzuje rzecznik lotniska.

