Podróżowanie do Wielkie Brytanii po 1 stycznia 2021 - NOWE ZASADY dotyczące Polaków

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych z końcem 2020 roku od dnia 1 stycznia 2021 zmienią się zasady wjazdu z Polski do Wielkiej Brytania. Na czym będą one polegały? Co się zmieni? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu!

Jak czytamy na oficjalnych stronach polskiego rządu w tekście zatytułowanym "Podróżowanie po 1 stycznia 2021 r." w kwestii podróżowania do UK w przyszłym roku sporo się zmieni. Co konkretnie? Oto nasz krótki przewodnik!

DOKUMENTY PODRÓŻNE

Jak czytamy na stronach rządowych granicę brytyjską będzie można przekraczać na podstawie ważnego dowodu osobistego, ale tylko do dnia 30 września 2021 r. Osoby posiadające status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii będą to mogły robić co najmniej do końca 2025 roku. Po tej dacie, przekraczanie granicy możliwe będzie wyłącznie na podstawie ważnego paszportu.

WAŻNE! Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

Gdy w 2021 roku będziecie chcieli przyjechać w odwiedziny do UK wystarczy pokazać aktualny polski paszport. Możesz również zostać poproszony przez Border Force o udowodnienie, że:

odwiedzasz UK w celach turystycznych

jesteś w stanie utrzymać siebie i osoby pozostające na Twoim utrzymaniu podczas podróży (lub uzyskać fundusze od kogoś innego na wsparcie)

zorganizowałeś zakwaterowanie na czas swojego pobytu

jesteś w stanie zapłacić za swój powrót lub dalszą podróż (lub masz fundusze od kogoś innego)

po zakończeniu wizyty opuścisz Wielką Brytanię

WIZY

Niestety, po Brexcie podjęcie pracy zarobkowej w UK będzie trudniejsze z perspektywy obywatela kraju członkowskiego UE. Konieczne będzie bowiem wyrobienie wizy pracowniczej. Od 1 stycznia 2021 r. nadal będzie można wjeżdżać na terytorium Wielkiej Brytanii na okres do 6 miesięcy bez konieczności ubiegania się o wizę w celach turystycznych, odwiedzenia rodziny i przyjaciół, krótkoterminowych studiów i działań związanych z biznesem, takich jak spotkania biznesowe czy konferencje.

KARTA EKUZ

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym w UK? Od 1 stycznia 2021 r. polska Karta EKUZ nie będzie honorowana w Wielkiej Brytanii. Osoby na stałe zamieszkujące Wielką Brytanię przed 31 grudnia 2020 r. będą mogły w dalszym ciągu korzystać z karty EHIC wydanej przez Wielką Brytanię podczas wyjazdów do państw UE.

PRAWO JAZDY

Masz polskie "prawko"? Nie martw się, twoje kwalifikacje pozwalają ci jeździć po Wyspie! Na podstawie polskiego prawa jazdy można poruszać się w Wielkiej Brytanii do 12 miesięcy. Po tym okresie należy dokonać jego wymiany na brytyjskie prawo jazdy.

UBEZPIECZENIE POJAZDU

Według oficjalnych polskich stron rządowych jeszcze nie ustalono regulacji w tej kwestii. Nie wiadomo jeszcze, czy Wielka Brytania pozostanie w strefie „zielonej karty” – kwestia ta jest przedmiotem negocjacji. Do czasu ich zakończenia, sugeruje się zabieranie w podróż do Wielkiej Brytanii zielonej karty, którą można uzyskać u swojego ubezpieczyciela.

PRZEWÓZ ZWIERZĄT

Według oficjalnych polskich stron rządowych jeszcze nie ustalono regulacji w tej kwestii. Od 1 stycznia 2021 r. zasady dotyczące sprowadzania zwierząt domowych do Wielkiej Brytanii mogą się zmienić, a ich kształt jest zależny od tego, czy i jakie porozumienie zostanie wynegocjowane między Wielką Brytanią i UE.

Źródło: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/podrozowanie-po-1-stycznia-2021-r

