Podróże biznesowe do Wielkiej Brytanii po Brexicie. Co mówi o tym punktowy system imigracyjny?

Jakie zasady obowiązują obywateli UE, którzy chcą udać się do Wielkiej Brytanii w celach biznesowych już na nowych warunkach obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku? Co mówi o tym punktowy system imigracyjny?

Z dniem 1 stycznia 2021, gdy w Wielkiej Brytanii przestał obowiązywać okres przejściowy, wiele się zmieniło zwłaszcza dla podróżujących. Obywatele UE, którzy nie posiadają pre-settled ani settled status, objęci zostali konkretnymi zasadami przy wjeździe na Wyspy. Jakie regulacje dotyczą zatem osób podróżujących w interesach?

Podróże biznesowe do UK po Brexicie

Zgodnie z informacjami podanymi na brytyjskiej stronie rządowej obywatele krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii udający się do Wielkiej Brytanii w krótką podróż biznesową, nie muszą aplikować o wizę.

Według ustaleń zawartych w punktowym systemie imigracyjnym obowiązującym w UK, krótkie wizyty na Wyspach nie wymagają aplikowania o wizę. W większości przypadków można zostać w Wielkiej Brytanii przez okres do 6 miesięcy – dotyczy to właśnie wizyt biznesowych i powiązanych z nim spotkań, konferencji czy wydarzeń. W czasie podanego okresu można parokrotnie przyjeżdżać do UK.

Czego nie można w ramach podróży biznesowych?

Obywatelowi UE przyjeżdżającemu do UK w celach biznesowych nie wolno:

- wykonywać płatnej i bezpłatnej pracy dla brytyjskiej firmy lub jako osoba samozatrudniona

- robienia stażu lub praktyk zawodowych

- prowadzić sprzedaży bezpośredniej osobom fizycznym lub dostarczać produkty albo usługi.

Rekrutacja pracowników z UE

W przypadku rekrutacji przez brytyjską firmę pracowników z UE, EEA lub Szwajcarii, wiza jest konieczna, jeśli będą zatrudnieni w UK dłużej niż 6 miesięcy. Wtedy też muszą spełnić konkretne wymogi pod kątem punktowego systemu imigracyjnego, czyli mieć zagwarantowaną pracę na Wyspach, w której zarobki nie będą mniejsze niż 26 500 funtów rocznie, a także znać język angielski na poziomie B1.