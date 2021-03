Podróż samochodem z Polski do Wielkiej Brytanii - oto wszystko, co powinniście wiedzieć [WIDEO]

Podróż z PL do UK - testy na koronawirusa, izolacja, dokumenty i... rachunek za test!

Jak wygląda jazda samochodem z Polski do Wielkiej Brytanii? Co jest sprawdzane na granicy, jakie padają pytania? Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie, o czym trzeba wiedzieć? Zapraszamy do oglądania i czytania!

"W dzisiejszym filmie znajdziecie informacje na temat tego jak aktualnie wygląda przejazd samochodem z Polski do Wielkiej Brytanii. Jakie dokumenty są potrzebne, o co pytają na granicy, jak wygląda paczka z testami w drugim i ósmym dniu izolacji. O tym wszystkim opowiadam w filmie" - pisze popularna polska vlogerka w UK, Edyta, którą już nieraz gościliśmy na naszych łamach.

Jak sami widzicie, tym razem wzięła na warsztat temat podróży z Polski do UK. Jeśli potrzebujecie informacji na ten temat, macie jakieś wątpliwości, chcecie się dowiedzieć, jak to wygląda, to polecamy zapoznać się z jej najnowszym materiałem.

Zapraszamy do oglądania:

O czym NIE MOŻNA zapomnieć!

