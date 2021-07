Podróż pociągiem w UK jest droższa od podróży samolotem, chociaż bardziej ekologiczna – pokazały analizy

Stoimy przed trudnym wyborem, jeśli zależy nam na taniej i jednocześnie najmniej szkodliwej dla środowiska podróży. Okazuje się, że pokonanie popularnych tras kolejowych na Wyspach jest aż o 50 proc. droższe od podróży samolotem.

Okazuje się, że koszt podróży nie idzie w parze z jej szkodliwością dla środowiska, a podróżni stoją przed trudnym wyborem, gdy zależy im na przystępnej cenie oraz mniejszej emisji szkodliwych spalin.

Podróż pociągiem droższa od podróży samolotem

Z analiz konsumenckiej grupy Which? wynika, że koszt podróży pociągiem na popularnych trasach w UK jest o 50 proc. droższy od podróży samolotem, mimo że przejazdy kolejowe wiążą się z niższą o 80 proc. emisją dwutlenku węgla.

W czasie pandemii więcej mieszkańców Wysp wybiera zamiast podróży zagranicznych, podróże lokalne i świadome są tego linie lotnicze, które także oferują więcej tras krajowych. Niestety wybór samolotu jest o wiele bardziej szkodliwy dla środowiska niż przejazd pociągiem, niestety również znacznie tańszy.

Ogromna różnica w cenach biletów

Which? przeanalizowało 10 tras w Wielkiej Brytanii i aż 8 na 10 było tańszych do pokonania drogą lotniczą. Największa różnica w cenach dotyczyła trasy z Birmingham do Newquay, na której za bilet lotniczy powrotny trzeba było zapłacić 67 funtów, a za bilet kolejowy 180 funtów.

Podobnie koszt podróży pociągiem z Bristolu do Newcastle był ponad dwukrotny niż koszt podróży samolotem. Na tej trasie także odnotowano największą różnicę w emisji CO2. Droga powrotna lotnicza jest związana ze zużyciem 203 kg CO2 na osobę, a kolejowa zaledwie 33 kg CO2 na osobę.

Prowadzący kampanie na rzecz ochrony środowiska nasilili apele związane z wprowadzeniem podatku dla osób często podróżujących w Wielkiej Brytanii, gdzie tylko 15 proc. ludzi korzysta z 70 proc. wszystkich lotów.

Z kolei linie EasyJet zostały skrytykowane przez ludzi, którym zależy na ochronie środowiska, w czerwcu za uruchomienie kilkunastu nowych tras krajowych, w tym z Birmingham do Newquay, która wynosi niecałe 200 mil. Inni działacze natomiast wezwali do wprowadzenia podatków od „wzrastającego” korzystania z prywatnych odrzutowców, aby wygenerować w ten sposób fundusze na inwestycje w bardziej ekologiczne latanie.