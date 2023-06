Podróż po Szkocji - droga North Coast 500, najbardziej malownicza trasa z polskim przewodnikiem

artykuł sponsorowany

North Coast 500 to 580 mil przepięknych widoków, szkockiego piękna i obecności autentycznej przyrody. Dzięki Wycieczkom po Wielkiej Brytanii, polskiemu organizatorowi wycieczek po UK, i Ty możesz przeżyć niezapomnianą przygodę!

Szkocja to niezwykle piękny kraj, zachwycający swoją surowością. Najlepszym przykładem jego malowniczości jest Highlands (po gaelicku: A' Ghàidhealtachd), górzysty region północnej część tego kraju, obejmujący Góry Kaledońskie i Grampiany. W skali nie tylko UK, ale całej Europy to jeden z najmniej zaludnionych terenów, który zachwyca nie tylko krajobrazami, ale również niezwykłą historią, sięgającą V w. p.n.e. i niesamowitymi zabytkami. Dość powiedzieć, że jeśli kojarzycie ze Szkocją jakieś stereotypy, to zostały one ukształtowane prawdopodobnie przez Highlands! Właśnie tutaj rozgrywa się akcja słynnego filmu "Braveheart. Waleczne serce" z Melem Gibsonem, właśnie te wspaniałe, górzyste krajobrazy posłużyły za tło w kultowej serii "Nieśmiertelny" z Christopherem Lambertem.

Podróżowanie po Highlands to niezwykłe doświadczenie. Dlaczego? Bo nie do końca chodzi o sam cel (choć ten również jest ważny!), ale o sam fakt pokonywania drogi i chłonięcia tej szkockiej atmosfery. Po prostu się jedzie i nasiąka pięknem północy Szkocji - droga sama staje się celem. Jedzie się przed siebie. Po prostu. W zachwycie.

Jak wyglądają krajobrazy Highlands? Zobaczcie sami:

... ale jak się w taką podroż wybrać? Mamy odpowiedź!

Czym jest trasa NC500?

North Coast 500 to malownicza trasa licząca 580 mil bięgnąca wokół wschodniego, północnego i zachodniego wybrzeża Szkocji, której początek i koniec wyznacza zamek w Inverness. Trasa jest również znana jako NC500 i została uruchomiona w 2015 roku. Pozwala na zwiedzenie regionu Highlands w ramach jednej wycieczki.

Trasa przebiega przez tradycyjne hrabstwa Inverness-shire, Ross i Cromarty, Sutherland i Caithness. Kierując się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, trasa zaczyna się w Inverness i biegnie przez Muir of Ord, Applecross (w tym Bealach na Bà), Gairloch, Ullapool, Scourie, Durness, Castle of Mey, Thurso, John o' Groats, Wick, Dunrobin Castle, Dingwall, a następnie powrót do Muir of Ord i Inverness.

NC500 zajęło piąte miejsce w zestawieniu "Top 5 Coastal Routes in the World" przygotowanym przez prestiżowy magazyn "Now Travel". Określono ją, jako "szkocką Trasę 66".

"Ta trasa sama w sobie jest wyjątkowa. Nie ma takiej drugiej w Europie! Jej dzikość, naturalność i niepowtarzalność powodują, że chce się tam być. Już niewiele zostało takich miejsc" - komentował specjalnie dla "Polish Express" Tomasz Kucharski z Wycieczki po Wielkiej Brytanii.

W jaki sposób można się w trasę NC500 wybrać? Grupa polskich entuzjastów turystyki pod szyldem Wycieczki po Wielkiej Brytanii organizuje podróże samochodowe po Highlands. Koszt obejmuje przejazd busem, noclegi pod namiotami na dziko lub ma campsite, opiekę przewodnika w czasie trwania wycieczki po wymienionych lokalizacjach. Jedynie, co trzeba zabrać to śpiwory. Jedzenie i ubezpieczenie trzeba załatwić we własnym zakresie. Organizatorzy dbają o dokumentację fotograficzną mając do dyspozycji drona. Podróż trwa cztery dni.

"Wedlug mnie to miejsca jest magiczne" - podsumowywał Tomasz Kucharski. "Apllecross - Durness - John o’ Groats to droga, którą trzeba przejechać. Gwarantujemy, że wybierając się z nami w podróż przeżyjecie coś niezwykłego. Wyjeżdżamy z Leicester, ale jest możliwość odbioru z miast, które mijamy po drodze. Zapraszam wszystkich na przygodę w Szkocji. To wyjazd, który obfituje w niesamowite i niezapomniane chwile!"

DANE DO KONTAKTU:

Numer telefonu: 07596797206 lub przez Messenger

Strona na FB

Grupa na FB

Profil na Instagramie

Uwaga: Najlbliższy termin wycieczki do Szkocji to 26 lipca( środa) powrót 30 lipca. W terminie 25-28 sierpnia planowana natomiast jest Wyspa Skye

KLIKNIJ W PONIŻSZY BANER, ABY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORGANIZATOREM: