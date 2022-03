Podróż autobusem za dwa funty - komunikację zbiorową w Greater Manchester czekają wielkie zmiany

Ile to wszystko będzie kosztować? Jak będzie wyglądało w praktyce?

Fot: Twitter @OfficialTfGM

Czy komunikację zbiorową w Manchesterze czeka rewolucja? Burmistrz Andy Burnham chce, aby bilet na pojedynczy przejazd autobusem w obrębie Greater Manchester nie kosztował więcej, niż 2 funty.

W hrabstwie metropolitalnym Greater Manchester funkcjonuje co najmniej 30 różnych przewoźników autobusowych, a pojedyncze bilety często kosztują 4 funty i więcej. Wybrany w zeszłym roku na drugą kadencję burmistrza regionu, w którym mieszka 2,8 miliona osób, Andy Burnham obiecał stworzyć system niskoemisyjnego, w pełni zintegrowanego transportu publicznego "w stylu londyńskim". W swoich założeniach ma on obejmować autobusy, tramwaje, pociągi oraz sieć rowerów miejskich, a całość ma funkcjonować pod wspólnym szyldem Bee Network. Zasadniczo te nowe, zintegrowane i publiczne usług transportowe ma stawiać mieszkańców i ich potrzeby ponad zyski ze sprzedaży biletów, jak to jest w przypadku .

Komunikacja w takiej formie ma funkcjonować na terenie dziesięciu "metropolitan boroughs" (Manchester, Salford, Bolton, Bury, Oldham, Rochdale, Stockport, Tameside, Trafford i Wigan) składających się na hrabstwo Greater Manchester.

Komunikację publiczną w gminie Greater Manchester czekąją WIELKIE zmiany

Greater Manchester jest pierwszym regionem miejskim poza stołecznym Londynem, który po ponad 30 latach "przywrócił" sieć autobusową i sprawił, że lokalne władze, a nie prywatne firmy, będą nią kontrolować. "Epoka, w której ludzie płacą co najmniej 4 funty za jedną jazdę autobusem dobiega końca" - deklarował burmistrz Burnham, podczas przemowy inaugurującej strategię hrabstwa Greater Manchester na lata 2021-31. "Uczynimy podróżowanie komunikacją miejską bardziej atrakcyjne i łatwiejsze, ale co najważniejsze - ludzie będą dla nas ważniejsi, niż zyski" - dodawał polityk stojący na czele Greater Manchester.

Na papierze plany te wyglądają bardzo interesująco, ale jak będzie z realizacją tych ambitnych zamierzeń? Wigan i Bolton będą pierwszymi gminami Greater Manchester, w których zaczną kursować autobusy Bee Network. Stanie się to jesienią 2023, a nowa sieć zbior-kom w całym hrabstwie metropolitalnym ma zacząć w pełni funkcjonować do końca 2024 roku.

Burmistrz Andy Burnham obiecuje, że bilety autobusowe nie będą droższe, niż 2 funty

Plany w tym zakresie będą finansowanego z pięcioletniego budżetu programu wynoszącego 1,2 miliarda funtów, z czego ponad 430 milionów funtów zostanie przeznaczone na poprawę usług autobusowych w regionie. Według zapewnień Burnhama bilety na autobus w Greater Manchester będą kosztować nie więcej, niż dwa funty, a dla dzieci - maksymalnie jednego funta.