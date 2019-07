Podpisano porozumienie "Digital Government" - Polska na wzór brytyjski będzie modernizować administrację publiczną

Fot: Twitter

Polska będzie współpracowała z Wielką Brytanią w kwestii cyfrowej obsługi administracji publicznej. Ministerstwo cyfryzacji otrzymało dostęp do brytyjskiego "know-how" w tej sferze.

W Warszawie podpisano polsko-brytyjskie memorandum "Digital Government". Będzie ono dotyczyło porozumienia w sprawie wymiany doświadczeń w kwestii innowacyjnego zarządzania administracją publiczną oraz umożliwi naszej ojczyźnie dostęp do brytyjskich rozwiązań w tej kwestii. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli minister cyfryzacji Marek Zagórski, ambasador Królestwa Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Knott oraz dyrektor GovTech Polska Justyna Orłowska.

- Teraz możemy wykorzystać brytyjską platformę Digital Marketplace, która od wielu lat jest wykorzystywana na Wyspach w cyfrowej obsłudze administracji publicznej - powiedział komentował Marek Zagórski. - Podpisywany dokument jest dotychczas najbardziej kompleksowym tego typu porozumieniem w Europie. Głównym celem memorandum jest pokazanie, że GovTech jest globalnym przedsięwzięciem wychodzącym poza granice państwowe - zaznaczał.

W ten sposób Polska bez ponoszenia żadnych kosztów zyskała dostęp do brytyjskich rozwiązań i doświadczeń, dzięki czemu opracowywanie i wdrażanie podobnych rozwiązań w naszym kraju ma być znacznie łatwiejsze. Jak podkreśla Zagórski polski rząd otrzymał gotowe i sprawdzone narzędzia, które wystarczy jedynie zaadoptować do nieco innych warunków.

- Brytyjczycy swoje rozwiązania udostępniają za darmo, Polska musi jednak poświęcić czas, by się do nich zaadaptować - komentowała z kolei Justyna Orłowska, dyrektor GovTech Polska. - Tutaj nie ma żadnych kosztów, koszt to jest czas. Kontaktujemy się i rozmawiamy nad tym jak wdrażać ten kod, to jest największe wyzwanie - powiedziała Justyna Orłowska.

Porozumienie "Digital Government" zostało podpisane w trakcie konferencji naukowej "Internet rzeczy - Polska przyszłości", która miała miejsce w Warszawie, a ministerstwo cyfryzacji było jednym z współorganizatorów tego wydarzenia.