Crime Podejrzany o porwanie i zabicie rodaczki Polak nie żyje

Mężczyzna aresztowany pod zarzutem porwania i morderstwa Gabrieli Kosiłko nie żyje. Sebastian Z. zmarł, znajdując się w areszcie. Wcześniej, Leicestershire Police znalazła prawdopodobnie ciało zaginionej Polki, ale nie przeprowadzono jeszcze formalnej identyfikacji odnalezionych zwłok.

6 września 2023 roku aresztowany w tej sprawie Polak został znaleziony w celi nieprzytomny. Jak podaje serwis informacyjny BBC, wkrótce potem stwierdzono jego zgon. Tego samego dnia funkcjonariusze policji z hrabstwa Leicestershire znaleźli ciało, które prawdopodobnie należy do naszej zaginionej rodaczki. Odnaleziono je w rejonie Groby Pool na zachód od Leicesteru.

Oficjalnie zostanie to potwierdzone dopiero po dokonaniu formalnej identyfikacji zwłok. Policja potwierdziła, iż rzekomy morderca i jego ofiara się znali. Natomiast w związku z tym, iż Sebastian Z. zmarł w areszcie policyjnym, skierowano sprawę do Independent Office for Police Conduct, które wszczęło niezależne dochodzenie.

Nie żyje zaginiona w Leicester Polka

— Kontynuujemy dochodzenie w sprawie wszystkich okoliczności śmierci Gabrieli — komentuje w brytyjskich mediach Mark Sinski z zespołu dochodzeniowego Leicestershire Police. — Nie szukamy nikogo innego w związku z jej śmiercią. W związku, z czym akta śledztwa zostaną przekazane koronerowi — podsumowuje.

Przypomnijmy, nasza rodaczka w dniu 31 sierpnia 2023 miała wyjść do pracy. Wówczas jej bliscy po raz ostatni ją widzieli. Kobieta nigdy nie wróciła do domu. Dzień później, w piątek 1 września 2023 roku, jej zaginięcie zostało zgłoszone na policję.

Polak oskarżony o jej zabicie również stracił życie

Funkcjonariuszom Leicestershire Police udało się ustalić, że po raz ostatni widziano ją w piątek, w godzinach porannych. 26-letnia Polka miała pojawić się w sklepie zlokalizowanym przy ulicy Fosse Road North. Oprócz tego w tej samej okolicy była widziana także w domniemanym dniu zaginięcia, późnym wieczorem, około godziny 23:30.

Dodajmy również, iż udało się znaleźć samochód należący do Gabrieli Kosiłko. W dzień po zaginięciu, około godziny 16:20, czerwone Audi A1 zostało zlokalizowane na poboczu przy Ratby Lane w Leicester.

