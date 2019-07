„Podatki od grzechu”: Boris Johnson obiecuje, że jako premier nie podniesie m.in. akcyzy na alkohol i papierosy

Fot. Getty

Boris Johnson w dosyć specyficzny sposób chce się przypodobać biedniejszemu elektoratowi w UK i zapowiada, że jeśli zostanie premierem, to nie podniesie tzw. „podatków od grzechu”. Chodzi tu m.in. o akcyzę na alkohol i papierosy, a także o podatek od cukru, którym w ostatnim czasie politycy chcieli objąć więcej produktów, niż tylko słodzone napoje.

Rewizja podatków i zapowiedź zamrożenia podatków od substancji szkodliwych, a zatem m.in. od alkoholu, papierosów i cukru, to wyjątkowo osobliwy sposób na przypodobanie się wyborcom. Jednak po falstarcie związanym z chęcią podniesienia progu podatkowego dla najbogatszych i po oskarżeniach o przynależność do kasty bogatych Brytyjczyków, Boris Johnson właśnie tak postanowił złagodzić swój wizerunek. Najpoważniejszy nadal kandydat do objęcia schedy po Theresie May zaznaczył, że wyjście z Unii Europejskiej będzie idealnym momentem do rozpoczęcia rozmowy o podatkach w UK i do zrewidowania, czy są one pobierane adekwatnie do możliwości finansowych społeczeństwa.

Niedawna propozycja dodatkowego opodatkowania milkshake'ów wydaje mi się uderzy w tych, którzy mogą sobie na nie najmniej pozwolić. Jeśli chcemy, żeby ludzie zaczęli tracić wagę i by prowadzili zdrowsze życie, to powinniśmy ich zachęcać do chodzenia, jeżdżenia na rowerze i generalnie do większej aktywności fizycznej. Ale nie powinniśmy nakładać na nich nowych podatków. Powinniśmy się przypatrzeć efektywności tak zwanych 'podatków od grzechów' i zastanowić się, czy ich zwiększanie jest w stanie zmienić zachowanie ludzi – powiedział Johnson odnosząc się do woli polityków w zakresie rozszerzenia podatku od cukru na więcej produktów.

Zapowiedź dotyczącą zamrożenia akcyzy na papierosy skrytykowała Deborah Arnott, dyrektor generalna Action on Smoking and Health. - Palenie zabija każdego roku w Wielkiej Brytanii ponad 100 000 osób. A doświadczenia innych krajów pokazują, że gdy akcyza na papierosy przestaje rosnąć, to ilość osób palących nie zmniejsza się. Uczynienie tytoniu mniej dostępnym poprzez odpowiednie jego opodatkowanie uważane jest za najskuteczniejszy sposób na zniechęcenie młodych ludzi do rozpoczynania palenia i na pomoc dorosłym palaczom w rzuceniu palenia – zaznaczyła Arnott.



