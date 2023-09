Praca i finanse Podatek od spadków zostanie obniżony? Rządzący chcą pozyskać wyborców

Czy dobrym pomysłem na przyciągnięcie do siebie wyborców jest zapowiedź obniżenia podatku od spadków? Opozycja nie zostawia na tym pomyśle suchej nitki, ale rządzący mają nieoficjalnie poważnie się nad tym zastanawiać.

Podatek od spadków zostanie obniżony, a nawet zniesiony?

Media brytyjskie rozgrzała w niedzielę informacja dotycząca potencjalnego obniżenia, a nawet zniesienia w przyszłości podatku od spadków. Taki ruch ma ponoć rozważać Rishi Sunak w celu przyciągnięcia do Partii Konserwatywnej większej liczby wyborców przed nadchodzącymi wyborami powszechnymi. Spekulacje na ten temat pojawiły się w „The Sunday Times”, co też Downing Street szybko starało się wyciszyć. Ale fakt jest taki, że dziennikarze dotarli do informacji, jakoby na najwyższym szczeblu rządowym toczyły się ożywione dyskusje na temat reformy podatku od spadków. Jedną z propozycji byłoby ogłoszenie przez premiera Sunaka zamiaru stopniowego wycofywania takiego podatku z UK. Najpierw miałoby nastąpić obniżenie 40-proc. stawki podatku od spadków, a następnie rząd miałby wyznaczyć kolejne etapy dla całkowitego zniesienia tej daniny w przyszłości.

Downing Street nie mówi „tak”, ale nie mówi też „nie”

Downing Street poinformowało,że partia władzy nie sporządziła w tym zakresie żadnych formalnych planów. Powołano się w tym względzie na niedawne wystąpienie Kanclerza skarbu Jeremy’ego Hunta, który powiedział, że obniżki podatków w UK są obecnie „praktycznie niemożliwe”. A to ze względu na ciężki stan finansów publicznych w kraju. Ale anonimowy informator „The Sunday Times” zaznaczył, że doradcy rządu nie wykluczają wprowadzenia do kolejnego manifestu politycznego zniesienia podatku od spadków. Choć „nie jest to jeszcze coś, na co stać [UK]”.

Opozycja grzmi

Najnowsze dane za rok podatkowy 2020–2021 pokazują, że podatek od spadków zapłacono tylko w przypadku 3,73 proc. zgonów w Wielkiej Brytanii. Z tego też względu opozycja mocno skrytykowała doniesienia medialne. Szczególnie twardo wypowiedział się w tym względzie na Twitterze Darren Jonesz Partii Pracy. „Rok temu Liz Truss zrujnowała gospodarkę niezabezpieczonymi obniżkami podatków. Teraz Rishi Sunak robi to, czego chciała Liz Truss. Zniesienie podatku od spadków – którego 96 proc. ludzi nigdy nie płaci – oznacza niezabezpieczoną obniżkę podatku o 7,2 mld funtów rocznie. Największym zagrożeniem dla gospodarki jest Partia Konserwatywna” – napisał polityk.

