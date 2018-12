Podatek dla osób powyżej 40. roku ma uratować finansowanie opieki dla starszych osób w UK

Czy Diana Warwick jest najgorszą położną w Wielkiej Brytanii? Kobieta może stracić prawo do wykonywania zawodu po tym, gdy postawiono jej aż 30 zarzutów w związku z błędami popełnionymi w czasie pracy...

Pacjenci poszukujący pilnej pomocy medycznej w szpitalach byli odsyłani do walk-in centre w marketach sieci Asda. Ta absurdalna sytuacja to efekt drastycznego ograniczenia liczby etatów w placówkach medycznych....

Redakcja "Polish Express" zwraca się z petycją do Szanownej Pani Premier Beaty Szydło, prezes Rady Ministrów rządu RP o zaniechanie prac nad projektem ustawy o ratyfikacji konwencji MLI, która spowoduje,...

Co to jest kod podatkowy?

Do czego jest potrzebny, jak powstaje, gdzie go znajdziesz, a także, co zrobić, kiedy twój kod jest nieprawidłowy? Na podstawie kodu podatkowego pracodawca oblicza, jaki podatek zostanie odprowadzony...