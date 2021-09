Podatek Council Tax w UK powinien zostać zlikwidowany! Co eksperci proponują w zamian?

Fot. Getty

Eksperci The Institute for Public Policy Research apelują o zniesienie podatku Council Tax i zastąpienie go opłatą odpowiadającą 0,5 proc. wartości domu. Think-tank jest zdania, że opłata taka byłaby znacznie bardziej sprawiedliwa.

Lewicujący think tank The Institute for Public Policy Research wzywa rząd do wprowadzenia „proporcjonalnego podatku od nieruchomości”. Chodzi o to, żeby znieść niesprawiedliwy, ich zdaniem, podatek Council Tax, i zastąpić go bardziej sprawiedliwym podatkiem od wartości nieruchomości w wysokości 0,5 proc. Gdyby została ustanowiona taka właśnie opłata, to właściciel nieruchomości wartej £1mln zapłaciłby £5000 w ramach lokalnego podatku. Eksperci The Institute for Public Policy Research są zdania, że tylko tego typu zmiany pozwoliłyby na wyeliminowanie regionalnych nierówności, jakie mają miejsce przy obecnym systemie Council Tax.

Nowa opłata zastąpiłaby również opłatę skarbową

Eksperci IPPR twierdzą, że nowa opłata zastąpiłaby również opłatę skarbową uiszczaną w trakcie przeprowadzki. Ale to nie wszystko – eksperci think tanku są pewni, że wprowadzenie proporcjonalnego podatku od nieruchomości przyczyniłoby się do spadku cen domów o 3 proc. w Londynie i innych zamożnych miejscach na południu. Z kolei na najbardziej dotkniętych obszarach, głównie na północnym-wschodzie i północnym-zachodzie, wartość nieruchomości mogłaby wzrosnąć od 11 do 15 proc.

Z szacunków ekspertów wynika, że po wprowadzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 0,5 procent, nawet trzy czwarte gospodarstw domowych w Anglii mogłoby uiszczać niższe opłaty, niż obecnie.