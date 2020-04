Podatki 2020: Czy w tym roku muszę rozliczyć w Polsce zarobki z UK? Zobacz zmiany związane z konwencją MLI

Fot. Shutterstock

Jeśli pracujesz w Wielkiej Brytanii lub gdziekolwiek za granicą, ale wciąż masz rezydencję podatkową w Polsce, to powinieneś zorientować się w nowych przepisach podatkowych, które stopniowo są wprowadzane w Polsce i innych krajach. Zobacz, czy w tym roku musisz rozliczyć się z polskim Urzędem Skarbowym ze swoich brytyjskich dochodów - na złożenie PIT-u zostało już tylko kilka dni!

1 stycznia 2020 roku weszła w życie zawarta między Polską a Wielką Brytanią konwencja MLI. MLI jest konwencją międzynarodową, dotyczącą umów między Polską a innymi państwami w kwestii unikania podwójnego opodatkowania (UPO). Konwencja ta ma na celu zmianę obecnej metody UPO na nową metodę - wiążącą się z nowymi obowiązkami dla podatników.

Zgodnie z konwencją MLI, osoby pracujące poza granicami Polski, dla których Polska jest wciąż tzw. rezydencją podatkową, będą miały obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polskim Urzędzie Skarbowym - niezależnie od wysokości i miejsca osiąganych dochodów.

Czy już w tym roku muszę rozliczyć w Polsce moje dochody osiągane w UK?

Polskie Ministerstwo Finansów podaje, że termin złożenia obowiązkowego rocznego zeznania podatkowego mija 30 kwietnia każdego roku. W danym roku rozliczamy dochód z poprzedniego roku podatkowego. Przykładowo, do 30 kwietnia 2020 roku należy rozliczyć dochód osiągnięty od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.

Ministerstwo podało również, że nowa metoda unikania podwójnego opodatkowania zacznie obowiązywać między Polską a poszczególnymi krajami w różnych terminach, a więc obejmie różne okresy rozliczeniowe - patrz tabela poniżej:

Skoro zatem konwencja MLI między Polską a Wielką Brytanią obejmuje dopiero tegoroczne dochody, oznacza to, że brytyjskie dochody trzeba będzie wykazać w polskim zeznaniu podatkowym dopiero w przyszłym roku, czyli do 30 kwietnia 2021 roku. Jak podały polskie media ("Rzeczpospolita", "Gazeta Wyborcza"), uzasadnieniem takiego terminu jest fakt, że konwencja ta zaczęła obowiązywać w lipcu 2019, a to oznacza, że pierwszy okres, z którego Polacy pracujący w UK będą musieli rozliczyć się również w Polsce, rozpoczął się w 2020 roku.

Skąd wiedzieć, gdzie jest moja rezydencja podatkowa?

Na stronie Ministerstwa Finansów czytamy: „Wskazujemy również, że sam fakt posiadania polskiego obywatelstwa nie oznacza automatycznie, że osoba jest zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce. O tym gdzie podlega się opodatkowaniu decyduje przede wszystkim tzw. rezydencja podatkowa (miejsce zamieszkania dla celów podatkowych).

Zgodnie z polską Ustawą PIT zasadą jest, że rezydentem podatkowym jest się w państwie zamieszkania – czyli tam, gdzie:

przebywa się większą część roku (ponad 183 dni w roku podatkowym) lub

posiada się centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych).

W przypadku wątpliwości w którym państwie osoba fizyczna jest rezydentem podatkowym, należy sięgnąć do reguł zawartych w odpowiedniej UPO”.

Dalej na stronie Ministerstwa Finansów czytamy wyjaśnienie: „Należy podkreślić, że ocena miejsca zamieszkania danej osoby wymaga każdorazowo dogłębnej analizy całokształtu okoliczności dotyczących jej związków z danym państwem. W pewnym uproszczeniu można jednak przyjąć, że:

Polacy, którzy przenieśli się na stałe za granicę razem ze swoimi rodzinami, nie są już polskimi rezydentami podatkowymi; natomiast jeżeli osoba wyjeżdża do pracy za granicę na krótki czas i wraca do Polski (np. przebywa tu jej rodzina), to jako polski rezydent podatkowy podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów (nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku w Polsce).

W odniesieniu do osób, o których mowa w pkt 1) powyżej - zmiana przez Polskę metody unikania podwójnego na podstawie Konwencji MLI nie ma wpływu na ich sytuację, gdyż są one rezydentami podatkowymi innego państwa. Nie podlegają więc w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, a jedynie od dochodów, które uzyskują w Polsce (np. z tytułu otrzymywanego czynszu za wynajem mieszkania położonego w Polsce).

Natomiast w odniesieniu do osób, o których mowa w pkt 2) – zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania będzie mieć wpływ na ich rozliczenia podatkowe w Polsce. Nie musi jednak automatycznie oznaczać obowiązku zapłaty podatku w Polsce”.

Czy wejście w życie konwencji MLI oznacza, że będę płacić podatki w Polsce i w UK za ten sam dochód?

Ministerstwo jasno odpowiada na to pytanie: nie, obowiązek złożenia zeznania podatkowego nie oznacza obowiązku uiszczenia opłaty podatkowej. Nowe reguły składania zeznań podatkowy mówią tylko, że należy w Polsce wykazać zagraniczny dochód, a więc funkcja takiego zeznania jest jedynie informacyjna.

Dochody z pracy za granicą należy wykazać w formularzu PIT-36, wraz z załącznikiem PIT/ZG (Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku).

Czy muszę rozliczać się w Polsce, jeśli większość zarobków mam z UK, a w Polsce zarobiłem mało, np. tylko kilkaset złotych w danym roku?

Tak - polskie roczne rozliczenie podatkowe musi złożyć każdy, kto ma w Polsce choćby minimalne dochody. Oznacza to, że jeśli większość Twoich dochodów masz z Wielkiej Brytanii, a w Polsce miałeś jedno małe zlecenie, to musisz rozliczyć się z polskim Urzędem Skarbowym, wykazując cały swój dochód - również ten brytyjski. Część brytyjska nie zostanie opodatkowana w Polsce, ale będzie miała wpływ na próg podatkowy, do którego zostaniesz w Polsce zaliczony.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów: KONWENCJA MLI: WPŁYN NA OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY ZA GRANICĄ.