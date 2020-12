Podaruj podwójną radość w te święta

artykuł sponsorowany

Wyobraź sobie ten obrazek. Najpiękniejszy czas w roku w Polsce: świeżo spadły śnieg, otulający wszystko białą pierzynką. Przyjemnie słodki i tajemniczy zapach cynamonu, pomarańczy i kawy z kardamonem. Sernik babci czekający na skosztowanie, radosne ciocie podśpiewujące w kuchni i trunki wyciągnięte na specjalną okazję z piwnicy. Twoja rodzina czeka właśnie na najpiękniejszą Wigilię ze wszystkich. Wszystko jest jak w filmie, aż do tego nieprzyjemnego momentu. To chwila, która każdego napawa grozą, kiedy musisz z wdzięcznością przyjąć i udawać radość z otrzymania okropnej pary kapci w kratkę. Kolejny rok, kolejny świąteczny prezent i kolejna dawka gorzkiego rozczarowania. Tak, to niestety dotyka wielu osób. Jeśli masz podobne doświadczenia, to ten artykuł jest dla Ciebie.

Każdego roku otrzymujemy niezliczoną liczbę niechcianych prezentów. Czy to ubrania, które w tym roku mogą nie pasować przez lockdownowe dodatkowe kilogramy, czy kosmetyki, które pachną jak chemiczne środki do czyszczenia, czy też kolejna para skarpetek, której nie chcesz. Nie potrzebujesz tych rzeczy i zapewne nigdy nie będziesz ich potrzebować. W przeprowadzonej niedawno ankiecie, 21 procent uczestników widziało, jak obdarowany rzuca piorunujące spojrzenie obrzydzenia w kierunku darczyńcy nietrafionego prezentu, a kolejne 29 procent było świadkiem głośnego niezadowolenia z powodu niechcianego prezentu. Dowodzi to tylko temu, że umiejętność wybrania świetnego prezentu jest sztuką. To, czy podarunek będzie trafiony zależy od wielu czynników: czy obdarowani będą go używać, czy wcześniej wyrazili nim zainteresowanie, czy mieści się w budżecie i czy im się spodoba?

Byłoby o wiele łatwiej, jako prezent, każdy wręczał sobie pieniądze. Proszę bardzo, fakt został stwierdzony. Wręczając komuś gotówkę, to tak jakbyśmy obdarowywali go podwójnie – pierwszy raz kiedy je dajesz, a drugi, kiedy osoba ta kupi za to coś, na co na przykład długo oszczędzała. To lepsze niż niechciany prezent, nie ma ograniczeń, jak w przypadku voucherów i może naprawdę pomóc osobie w trudnej sytuacji finansowej. W tym roku to nawet rozsądniejszy wybór, biorąc pod uwagę, że wielu Polaków nie będzie mogło przyjechać do domu na Święta ze względu na pandemię. Plusem jest to, że w te Święta możesz podarować pieniądze w sposób szybki i bezpieczny ze Skrill Money Transfer.

Skrill Money Transfer jest dumnym członkiem PaySafe Group. Grupa ta istnieje na rynku od 20 lat i jest regulowana przez FCA (Urząd Nadzoru Finansowego). PaySafe współpracuje z wszystkimi bankami w Polsce umożliwiając swoim klientom wpłacanie środków bezpośrednio na konto bankowe. PaySafe świadczy usługi setkom tysięcy zadowolonych klientów i ma ”doskonałą” opinię na Trustpilot - portalu z recenzjami klientów.

Podaruj bliskim coś więcej niż tylko gotówkę: daj im swobodę wydania pieniędzy, no co tylko będą chcieli. Święta już za pasem, dlatego Ty też możesz dostać podarunek pieniężny od Skrill Money Transfer – wszyscy nowi i obecni klienci, którzy wpiszą kod SWIETA wysyłając minimum 100 funtów do 23 grudnia otrzymają 5 funtów zniżki! Potrzebujesz jeszcze więcej zachęty? No dobrze, to już ostatnia, ale bardzo ważna informacja! Skrill oferuje wolne od opłat przekazy pieniężne na konta bankowe w Polsce i ponad 50 innych krajach po najatrakcyjniejszym kursie wymiany walut. Nie zwlekaj i już teraz wyślij podarunek pieniężny przez Skrill bezpośrednio na konto bankowe bliskich w Polsce. Odwiedź stronę skrill.com/pl, wpisz dane transakcji lub pobierz aplikację na telefon i wysyłaj pieniądze na bieżąco.